米哈伊尔·普洛霍夫已将布鲁克林篮网部分股份出售给蔡崇信

布鲁克林 -- 2018年4月12日消息-- 布鲁克林篮网老板米哈伊尔·普洛霍夫已向蔡崇信出售了篮网队49%的股份。蔡崇信是阿里巴巴集团董事局执行副主席、联合创始人。阿里巴巴是一个跨国互联网公司，业务覆盖电子商务、云计算和数字娱乐等领域。

普洛霍夫作为美国奥纳西姆（Onexim）体育娱乐公司总裁，仍然是球队的控股股东和NBA董事。球队的日常运营不会发生任何改变。

普洛霍夫表示：“我们在寻找球队合作伙伴时，最优先的考虑是找到一个能和我们一样拥有全球化视野、且对篮网队的未来发展充满热情的人。了解我们故事的人都懂，在经历了一些教训后，我们正集中于建设自己的文化，这必须体现在我们工作的方方面面——包括球员、工作人员和管理人员。当我们正在创造一个真正伟大的球队之时，对我们而言最重要的是找到一个能共享我们的使命，并以最高标准完成使命的合作伙伴。我欢迎Joe加入我们的集体，也非常期待在接下来的几年中与他共事。”

“作为一个终身体育迷，我非常荣幸能成为篮网的股东并加入NBA大家庭。”蔡崇信说，“早期职业生涯中，我曾在纽约生活过——这个城市在我心中一直都占据了一个特别的位置。我特别认同米哈伊尔·普洛霍夫、篮网队CEO布拉特·约马克、总经理肖恩·马克斯及总教练肯尼·阿特金森给球队带来的愿景和文化，我非常期待能成为这个伟大球队的一部分。”

“篮球是一项世界性的运动，而NBA又是世界上最受公认的品牌之一。我对NBA的国际增长前景十分期待，并希望可以将NBA和布鲁克林篮网的特殊魅力带给全世界的粉丝。”蔡崇信继续说道。

这次交易给蔡崇信提供了一个可在2021年获得更多股份的选项，如果执行，蔡先生将成为球队的控股股东。已宣布卖出的股份不包括巴克莱中心，它将持续被奥纳西姆（Onexim）体育娱乐公司全资持有。NBA官方董事会全体一致批准了该项交易。

自从2012年搬到布鲁克林后，篮网队不管是场上还是场下都取得了成功和增长。在2013、2014和2015年，球队连续三年打进NBA季后赛。2016年，篮网组建了一支G联盟球队——长岛篮网队，用于支持青年才俊选手的发展，并开放了HSS训练中心作为球队的顶尖训练场地。通过从传统体育球队转型为一个受欢迎的生活方式品牌，篮网提升了其品牌价值，变革了在公众心中的形象。