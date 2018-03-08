布魯克林籃網奧克蘭訊-我們都知道的，距離林書豪徹底回歸NBA還有段時日，但是他在籃網與勇士比賽前，參加了投籃。嘿，他的狀態看起來很不錯！從賽季初受傷以來，林書豪一直在溫哥華進行復健。我們這次有機會可以跟林書豪好好聊一聊他現在的康復進展以及他對籃網本賽季的看法。

以下就是他的想法。

籃網：回到球場投籃感覺怎麽樣？

林書豪：感覺很好，我想說這不是我受傷後第一次投籃，我過去的日子也有進行投籃練習。但是能夠回到NBA的賽場投籃，感覺很好。

籃網：你目前的康復狀況怎麽樣了？

林書豪：我感覺非常好！我們沒有任何的退步，一切都在按照最初設定的計劃進行。我覺得我真的沒有什麽可以抱怨的，整個流程已經比我想象的要順利很多了。

籃網：你還需要在溫哥華和布魯克林之間往返嗎？

林書豪：大概是這樣，我在奧克蘭這裏跟球隊匯合了，所以我大概近期還不需要回布魯克林，但是我覺得能見到大家就挺開心的。

籃網：你怎麽樣看待球隊近期的表現？

林書豪：我覺得球隊需要去終結比賽。大家都看到了，我們的比賽總是要到最後幾個回合才能決出勝負。其實最終就是那些細節，那些小細節比如這個籃板，要投這個籃，或者不要投那個籃，或者是我們可以更好地運轉球…但是真的就是關鍵時刻那幾個關鍵回合，導致我們最終輸掉了比賽。球員們也都坦誠地面對了這個問題，教練組也在盡力解決這個問題，我知道隊友們在努力，他們也想解決這個難題贏下比賽。我覺得在接下來1,2個禮拜大家應該能看到球隊可以贏下幾場膠著的比賽。

籃網：今年在更衣室裏，球員們也總提起你的名字，考慮到目前這個陣容的年輕程度，你會在復健的過程中給他們任何建議或者意見嗎？

林書豪：說句實話其實挺難的，因為我不能每天都在他們身邊。我可能不能在有事情發生的時候跟他們立刻溝通，但是我肯定跟他們還是保持很好的交流，我給他們發信息，打電話或者我會跟他們本人說。在過去的兩天裏，我跟很多人都聊了很多，我告訴他們這是我在遠處觀察到的情況，我想聽他們會怎麽說。我真的很希望我能跟他們有更多的時間在一起，但是我現在在康復，我需要把我的事情照顧好，我才能更好地幫助他們。

籃網：根據你所聽到的，你覺得現在更衣室氛圍如何？

林書豪：很顯然，近幾場失利，對於球隊而言還挺困難的，但是我覺得球員們也理解他們是有實力的。在NBA的世界裏有句話是“不要爬的太高，也不要跌的太低”。我想我們現在就在嘗試找到這種狀態。現在我們要放平心態，堅持我們的比賽計劃，你永遠不會知道那個突破時刻什麽時候會到來。我相信這是我們每個人現在在努力做到的事情，所以我沒有特別擔心他們現在的情緒。即便上賽季，當我們的戰績不好的時候，我們的情緒還很不錯，那一部分原因是因為我們擁有非常好的球員。