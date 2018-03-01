全明星周末後拉塞爾漸入佳境

自從1月19日拉塞爾傷愈復出後，有件事情我們終於看明白了：他更適合打首發。自從2月22日與夏洛特黃蜂一戰重回首發陣容後，他用實際行動證明了這一點。

自從全明星周末以來，拉塞爾在過去的三場比賽都首發出戰，他場均可以得到16.6分，6.3次助攻和4籃板。 與此同時，他也終於聽從了阿金教練的指示-要對比賽有更好的判斷-我們看到在過去三場比賽中他每場只有2個失誤。而作為替補出場時，拉塞爾場均只能得到10.8分，3.6次助攻和2.8個籃板，更糟糕的是他的命中率只有37%。 雖然拉塞爾不願承認他最近的上升表現跟他重回首發有關，但是數據可不會撒謊哦。

而阿特金森卻相信，拉塞爾的新角色的確為他的自信帶來了很多提升。



Caption: 更自信的拉塞爾帶來了更優異的表現

在上周五的訓練結束後，阿金教練談到拉塞爾重回首發的反應時說：“我覺得他看起來更有活力了，他來到球場的時候看起來也更興奮”。

而在上一場對陣克利夫蘭騎士的比賽，我們似乎感覺到我們最熟悉的拉塞爾的樣子回來了。有時我們甚至覺得他在面對對手時，是不可阻擋的。如果對方的防守切斷他的突破，他會用中投和三分來懲罰他們；而當他們想要在外線限制住他的時候，他會制造犯規。或許他會後悔在比賽還有20秒結束時那個造犯規的決定，但是我們感受到他要跟可以說是東部最強的球隊對戰的決心！

在上場與騎士比賽賽後，拉塞爾說：“我覺得就是打得更有攻擊性了吧，在比賽早些時候，我就發現了對方比賽中的漏洞，我覺得我可以利用對手的漏洞好好發揮一下；在整場比賽中，雖然對方有改善，但是漏洞還是存在的，所以我就好好發揮了一下”。

自從11月11日受傷以來，他終於再次回到了首發位置，但是我們也能看到他的角色發生了一些變化。在賽季初，他是籃網隊的主要得分手和機會制造者，伴隨著丁威迪的提升（他現在是NBA在助攻失誤比這一數據上的第一人），拉塞爾不需要在兩個方面都承擔重任了。當他剛剛傷愈復出時，拉塞爾稱他是一名控球後衛，但是我們看到他看起來似乎更喜歡他的新角色和新責任。他在與騎士比賽賽後時堅稱他不想再成為他受傷前的那種球員了。

“是的，我覺得我現在角色跟以前不一樣。我不需要經常控球了，我覺得我不想回到我受傷前的打球狀態了，我現在嘗試為自己打造一種完全不同的比賽風格，所以這是不同的情形”。

RHJ看到自己的隊友再次充滿自信地打球時，他也為拉塞爾高興。

RHJ說：“哥們兒，這就是時間問題而已，這是屬於拉塞爾的比賽，他能得分，他能傳球，應該沒有太多是他做不到的。看到他又找回自我真的特別開心”。