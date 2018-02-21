阿特金森：将会看到更多丁威迪和拉塞尔共同出场的机会

在纽约当地时间周三早上的训练后，记者们问丁威迪是不是期待在本赛季剩余的23场比赛中，能够与拉塞尔共享更多球场时间。

拉塞尔和丁威迪的共同出场时间会增多吗？在面对可以说篮网下半个赛季最尖锐最重要的问题时，丁威迪开玩笑地回答道：

“如果假设拉塞尔的出场时间增多的话，我觉得我肯定希望的，因为如果不的话，那就意味着我打不了球了”。

玩笑归玩笑，但是我们知道这是主教练阿特金森在设定球员轮转和阵容时需要考虑的情况。

阿特金森说：“我相信你们应该已经意识到，其实我们已经开始慢慢增加他们共同出场的时间了，我们尝试让他们更多一起打球，我们能够得到一点样本。我觉得就像最早的时候林书豪和拉塞尔的情况一样，我当时真的很喜欢他们共同出场的效果，我喜欢看到两个能控球的后卫同时出场”。

阿特金森继续说道：“现在，你也同时得看看其他方面，看看他们是不是真的合适。总会有人要回归替补的，如果他们两个要一起出场，那么我们就要牺牲掉一个优秀的锋线，回到替补席，或者说我们用极小阵容去打球，这也是一种选择。所以要解决这个谜团的确是一个挑战，但是，我相信我们的确可以看到更多他们两个共同出场的时间”。

丁威迪和拉塞尔是篮网最好的两个机会制造者和得分者。在理想情况下，他们两个会立即融合，成为篮网球迷最期待看到的动态组合。但是从目前掌握的数据情况来看，从相对比较小的比赛样本来看，结果有点不平均。

根据Basketball Reference上的数据，在本赛季拉塞尔和丁威迪平均每场比赛有15.4分钟共同在场。有时，他们能够释放出一些积极的信号，比如篮网在与湖人和76人的比赛中；但是也有时，即便他们两个个人有不错的表现，但是篮网作为一个整体会因球移动少的原因表现出进攻停滞，尤其是有的时候我们能看到他们两人共同出场时球队速度变慢了。在进攻速度这一项指标上，篮网以101.63排名第六，而当他们两个人共同出场时，这项数据会下降至95.3.

诚然，因为两人共同出现在球场的时间还是太有限了，现在去给两人共同出场的效果做出结论还为时尚早。事实上，丁威迪相信这个组合是很有潜力的。

丁威迪解释道：“我相信我俩一起出场的美妙之处在于我们的体型优势，我们两个都有相对比较全面的技巧，从与拉塞尔配合的角度来看，就像你把勒维尔也放到这个阵容中一样，我觉得没有什么限制，因为他又不是身高只有1米75，或者我俩都只有1米75，那我们两个会被各种挡拆干掉，或者我们压根没办法防守，我觉得就我们三个的角度来说，我们是很有灵活性的”。

而就在此前与我们的一次对话中，拉塞尔也承认他非常期待可以看到他和丁威迪一起在场的时候会制造怎样的效果。

拉塞尔在1月份的时候告诉我们：“能拥有像丁威迪这样的一个球员在你身边，以他的技能，我相信天空才是极限”。

丁威迪谈到，其实在某些训练中，他已经跟拉塞尔一起分享更多时间了，即便他坚称这并不代表篮网一定要更换新的首发阵容。但是考虑到篮网目前正在遭遇一波7连败，阿特金森在昨天就说他考虑改变了。而在 今天，阿特金森说到根据对手的不同，他愿意采用一套更小一点的小个阵容可以让丁威迪和拉塞尔、克拉布、卡罗尔以及阿伦共同出场。

阿特金森说：“这是我们现在正在考虑的可能性，也是我们必须做的考量，我不能肯定地告诉你答案，但是这是我们会考虑的选择。因为我必须要平衡攻防两端的优劣势，所以肯定没有那么简单。我相信还是取决于对手，对手在面对你的时候是什么样子，所以要考虑的东西还挺多的，所以那就让我们拭目以待吧”。