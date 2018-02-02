布鲁克林篮网欢迎洛佩兹回家

丁威迪依旧清晰地记得他跟洛佩兹的第一次对话。

丁威迪笑着说：“大洛当时正在读一本书，然后我问他你在读什么，他说我马上就要建一座过山车了，然后我问他真的假的，大洛说真的啊，我真的要建一座过山车”。

关于洛佩兹最搞笑的事情莫过于，如果你问任何在篮网工作的人，他们都有关于大洛的怪异故事。无论在新泽西时期还是在布鲁克林时期，他就是这样一个人，他是一个篮球明星，但是相比于他在球场上的数据，他更关心人与人之间的情谊。

所以对于篮网的球员和球迷们而言，今晚他的归来，让大家情绪很动容。

RHJ说：“大洛对我而言更像一个大哥哥，他跟别人很不一样，他从来不评价别人”。

情同手足的两人

​RHJ依旧记得他们在2015年初相识的时候，那时篮网的阵容以一群老将为主，刚刚打完季后赛。这些老将们很多人都有自己的个人生活要处理，而洛佩兹据说是一个很局限于自我的人。然而RHJ很快认识到，大洛并不是这样一个人。

RHJ接着说：“这就是他与众不同的地方，他的能量，他有多搞笑等等。所以当我们聊天的时候，总是有不停的笑声，诙谐和玩笑。所以我们总能感到特别开心，尤其是当生活过的并不是很如意的时候”。

在那个赛季，篮网的表现没有达到预想，最终在新总经理马克斯和新教练阿特金森的领导下，球队决定走向更年轻的方向。而RHJ和洛佩兹的友谊也在那个期间变得更加坚固。

RHJ说：“我们就是心有灵犀吧，每天都是如此，就像你跟某个人突然变成最好的朋友那样，如果说除了篮网之外的在NBA的人，毫无疑问洛佩兹是我最好的朋友”。

无论你是个新秀，还是一个跟球队签订10天短合同尽力成为球队一员的人，洛佩兹总是能够跟球队中的每个人保持良好的沟通。阿希记得他上赛季刚刚加入篮网的时候，他当时正努力尝试跟篮网锁定一份合同，洛佩兹主动跟他问好，确保阿希觉得他在更衣室里是受欢迎的。

阿希说：“无论在场上还是场下，洛佩兹都是独具一格的，他真的是一个很好的人，很好的队友，个性特别好，他是完美的”。

但除此之外，洛佩兹也是一名优秀的篮球球员。

丁威迪说：“洛佩兹是我人生中见过的最有天赋的球员之一，真的很疯狂，想象一下一个有7尺身高的大个子，还能拥有这么好的移动和脚步，他基本上有作为一名篮球员所有的技能，他的传球也特别好”。

整个篮网的历史数据册里，你都会看到洛佩兹的名字。他是篮网队史中的得分王、盖帽王，还是效力最多赛季的球员，以及投中最多投篮的球员等等…当阿特金森在2016年作为主教练加入篮网后，他希望洛佩兹能够重视球场上的速度和空间，事实上洛佩兹很快就采用了新的比赛风格，而不是让新秀教练去适应他的风格。

丁威迪说：“我从来没见过有人那么坚决地说我要去投三分了，他某天早上起床后说，好吧我就打算把脚往后移动几步开始投三分了”。

对于篮网而言，把洛佩兹交易至洛杉矶并不是一个容易的决定，但是这符合球队想要年轻化以及重建的想法。我们很确定的一件事情是，当湖人球员的名字在巴克莱中心被介绍的时候，当听到布鲁克-洛佩兹这几个字的时候，全场的球迷们都会站起来，大喊谢谢。

阿希说：“很期待今天他回来以及看到他将会收获的掌声和赞美，因为他真的为这座城市付出了一切”。