赛季半程总结：我们学到了什么？

如今2017-18赛季刚刚过半，在赛季刚刚打到20场的时候，相比于我们当时做的总结，你会发现球队有了很多新的进展。

作为布鲁克林篮网球迷，你见证了丁威迪的横空出世以及随后的提升，与此同时，在防守端球队也有了新的特征。尤其是面对像俄克拉荷马雷霆、明尼苏达森林狼以及华盛顿奇才这样的强队，篮网所展现出那种不放弃的精神并最终拿下比赛胜利的比赛，为球队注入了足足的信心。相比于球队上赛季同期的战绩，我们赢了多赢了7场比赛，在过去的21场比赛中，我网的战绩为8胜13负。

​尤其是从2017年最后一天到2018年1月8日，在连续5场比赛中，篮网创球队历史每场比赛的分差都在3分之内。伤病以及一些有争议的吹罚为球队带来了不利，在这5场比赛中，我网最终取得了2胜3负的战绩。丁威迪在面对这样的情境时，难掩他的情绪。

在加时赛输给猛龙后，丁威迪说：“我觉得要很成熟的心态（才能去度过最近几场失利），如果这些小比分失利能变成胜利，那么我们的胜率就会接近50%，我们就会更接近季后赛，每个在这里的人，都会有一种不同的情绪和心态去战斗。真的好难啊，因为每个人都要努力养家糊口”。

“如果能够多赢下几场，真的会影响这个赛季的走势，尤其对于我们这样一个年轻的球队而言，我们一直都在战斗。所以你们不能理解，这样的小比分失利，对于我们到底有多大的伤害，它们真的很伤人”。

最有价值球员：斯宾瑟-丁威迪





​在过去的21场比赛中，丁威迪的横空出世可以说是球队最大的正面消息，事实上，如今丁威迪已经成为NBA进步最快球员的有力争夺者。

作为首发球员，丁威迪场均可以得到15分7个助攻以及3.2个篮板，他更是联盟真实正负值数据方面排名第四的控卫，更重要的是，仅仅24岁的他已经成为篮网的领袖之一，尤其是在赛季之初，他的身份仅仅是球队的替补控卫。

荣誉上榜球员：霍林斯-杰弗森

前卫的得分手-RHJ

​在职业生涯的第三个赛季，RHJ在进攻方面取得了极速的提升，他的得分基本上加倍了，从场均8.7分到场均14.7分。

作为仅仅23岁的前锋球员，RHJ在过去的12月打出了职业生涯中最好的一个月的比赛，他场均得到16分7.8个篮板和2.4次助攻，投篮命中率更是达到了49%。而最让人印象深刻的比赛莫过于与奇才一战，他21+11+6的数据让人眼睛一亮。RHJ或许并不是常规的得分者，但是他在本赛季用他的得分能力让他质疑他的人只能保持沉默。

突破球员：勒维尔





​与他的好基友RHJ一样，勒维尔在12月也有着主导性的表现。作为一名二年级球员，勒维尔进攻手段多样。他在场均仅仅28.3分钟的出场时间内，可以获得14.3分5.3次助攻和3.5个篮板，投篮命中率达到了49%。在赛季刚刚开始时勒维尔的确经历了一段困难的时光，但是仅仅23岁的勒维尔，在本赛季作为篮网的替补控卫和第六人，慢慢找回了状态。他最拿手的绝技就是让人目瞪口呆的过人能力了，这是巴克莱中心球迷最不可错过的风景之一。

新秀怎么样：杰拉特-阿伦





​虽然在攻防两端仍旧需要进步，但是阿伦已经在球迷心中留下了很深的印象。尤其是这位19岁的少年在防守端的成长，比如他抢篮板的能力以及封盖能力的提升，大大地帮助了球队在防守端的表现。

在进攻端，阿伦看起来还是显得有些生疏，事实上他大多数时候都依靠扣篮和空位机会去得分。但是，当他自信地打球的时候，我们看到他其实能够去左右比赛。比如在与猛龙队的交手中，猛龙对于他有些时候真的是毫无办法，想想阿伦如果继续增加力量和打磨他的比赛，将来他会成为什么样的球员？这还挺让其他球队惊恐的。

头条新闻：奥卡福和斯陶斯卡斯的到来





​布鲁克林篮网在12月7日从费城76人获得了两位曾经的乐透秀，这一动作再次惊艳了 整个联盟。通过将布克送至费城，除了获得奥卡福和斯陶斯卡斯之外，球队还同时获得了一个2轮秀。

虽然两位球员还没有特别稳定性的发挥，但是我们都看到了他们的某些精彩表现，让我们懂得为何在他们的选秀年他们能够在如此高顺位得到青睐。

期待：拉塞尔的回归





​在过去的一周，拉塞尔在回归路上踏出了坚实的一步，他与长岛篮网队一起合练了。而你我都知道，球队现在也十分需要他。

在11月11日与犹他爵士比赛受伤之前，21岁的 拉塞尔表现十分强势，他场均可以得到20.9分5.7次助攻和4.7个篮板，投篮命中率达到了46%。当拉塞尔回归到高强度训练后，我们已经开始提问了：他和丁威迪将如何共存呢？但是阿金教练强调了他们两人能够同时打球的优势。

主教练阿特金森说：“丁威迪现在打得太好了，我们非常需要他在球场上，很明显关于拉塞尔回归的事情是，当他跟林书豪一起打球的时候，已经证明了他在有球无球时都可以打得很好，事实上，他也喜欢无球进攻。他应该两种都喜欢”。

篮网的确很想念拉塞尔通过自己得分去终结比赛的能力。在过去的两个月，篮网队没有人得分超过30分，直到丁威迪在与猛龙一战中得到30分。伴随着拉塞尔归期将至，这对于篮网的下半个赛季而言定会带来推动。