目前的最新更新是拉塞尔将有可能出战篮网与热火的比赛！这也是球队在踏上一个五连客之旅最后一个主场比赛。

你知道的，德安吉洛-拉塞尔回归倒计时慢慢接近了…

篮网主教练阿特金森在纽约当地时间周三与马刺的比赛前说：“十分期待，一切都在往好的方向发展，我相信我们已经距离回归很近了”。





​北京时间明天早上篮网与迈阿密热火的比赛，虽然拉塞尔的状况依旧没有得到完全的确认，但是我们都知道他距离可以打比赛咫尺之遥。

自从2017年11月11日在与犹他爵士的比赛受伤以来，到上场比赛对阵圣安东尼奥马刺，拉塞尔已经缺席了32场比赛，他在受伤后的下一个周做了膝盖关节镜手术。在布鲁克林篮网本赛季的前13场比赛中，他出战了12场，场均可以得到20.9分和4.7次助攻。

上周拉塞尔通过与长岛篮网队的训练正式回归篮球活动，在本周一拉塞尔再次与长岛篮网队进行了合练，在周三上午，拉塞尔也参与了投篮练习。

主教练阿特金森说：“在此之后他也打了三对三，实际上是非常棒的三对三训练”。

当阿金教练被问及如何看待拉塞尔本赛季还有奥卡福近期表现出的成熟度时，他说：“整个康复过程是管理十分严格的一个过程，我们每天都至少有4-5个小时在严格地进行康复训练，这其中还有很多改善性的、康复性的以及医疗性的访问，他们甚至比我们普通球员要做的更多。他们虽然不能打比赛，但是从让自己身心做好准备的角度来说，我真的认为这样的过程会帮助他们成长，因为这样的康复疗程需要非常高强度的责任感，他们一直都在按照康复疗程的时间设置进行，他们真的付出了巨大的努力”。

“我告诉拉塞尔，我相信从长远 来看，这对你是好事，好好开始工作吧，这就是你的工作，他的表现我非常满意”。