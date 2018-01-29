布鲁克林篮网发布NIKE“城市版本”球衣

布鲁克林篮网近日正式揭开了本赛季第四套也是最后一套球衣的面纱-城市版本！在与Nike的此次合作中，布鲁克林最著名的地标就是布鲁克林大桥，此款球衣旨在庆祝布鲁克林的文化特征。





​布鲁克林大桥的意义远远超过交通层次，它更是链接那些生活在这座城市以及到访这座城市的每个人忙碌生活的生命线。篮网此款“城市版本”球衣庆祝的是这座桥背后的意义，以及这支球队为布鲁克林的球迷和社区带来的不同。

在这套黑色的球衣上，球迷们将会看到淡铁灰色的线性图案，而这正跟布鲁克林大桥独特的的钢缆造型遥相辉映。在球衣的两侧，分别有两条白色粗线，顶端是拱形的，这描述的正式布鲁克林大桥高塔的形状。在球衣的胸部位置，将会印有布鲁克林篮网队的全称“BROOKLYN NETS”，这是篮网历史上，第一次有全队全称出现在球衣的前面。球衣的标签意味着“布鲁克林团结”。

而在球裤的设计方面，在右腿的地方，则分别有红色、绿色、橘色和黄色的点代表在巴克莱中心地铁枢纽，这是纽约地铁文化十分重要的一环。

​布鲁克林体育娱乐公司首席执行官布拉特-约马克说：“布鲁克林大桥是我们这座城市至关重要的一部分，对于我们区域来说更是极具代表性的。自从布鲁克林大桥建成以来，已经过去了将近135年的时间，而布鲁克林大桥的标志性设计依旧在延续它的奇迹。正因为如此，我们认为布鲁克林大桥是布鲁克林这座城市和篮网这支球队勇气和决心的最好的代表”。

篮网将在纽约当地时间1月31日主场对阵76人的比赛中首次披上这款“城市版本”的球衣出战，本赛季将一共在13场主场比赛中身穿此款球衣。跟其他款篮网球衣一样，球衣左上端将会有赞助商Infor的标志出现。

有意购买这款球衣的球迷们请注意，纽约当地时间1月27日此款球衣将在netsstore.com上架，巴克莱中心的Swag Shop也将在1月中旬引进此款球衣！

请参考以下的赛程，篮网将在如下场次身着此款球衣（北京时间）。