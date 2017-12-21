林書豪：我不著急 但是我真的迫不及待想打籃球了

無論近來戰績如何，我們不可否定的是，至少相比於前兩個賽季同期表現，我們已經做得很好了。而遠在他鄉進行康復的林書豪，也很期待看到隊友們在接下來可以把球隊帶到哪裏。

書豪是在跟Reddit上的網友聊天後接受的采訪，他說：“我特別期待，我覺得對於任何一支年輕球隊而言，在如今這個階段，我們看到了一點點優秀的籃球球隊應該有的樣子。我覺得我們應該要保持現在的樣子，然後在對陣每一個更強的對手時，去展現出我們的水平和意誌。像大家之前看到的那些很膠著的比賽，我們將來會有機會獲得勝利”。

林書豪看到了在上賽季跟他共同奮戰的一些隊友們本賽季獲得的進步。丁威迪，在林書豪和拉塞爾相繼受傷的情況下臨危受命，他或許不是聯盟中最好的後衛之一，但是他是個不錯的機會制造者，比賽中也在慢慢送出更多助攻，除此之外，他更是聯盟中最好的助攻-失誤比球員之一。RHJ在本賽季阿金教練的小球體系中擔任大前鋒，既能在內線制造威力也開發出了中投。

林書豪說：“我覺得丁威迪真的做的很好，他打得越來越自信了，他其實有很多進攻手段。他是個很不錯的球員，或許人們還沒有給到他本應有的足夠的欣賞，但是現在他展現出了這些潛質。與此同時，我們看到RHJ也取得了長足的進步，在本賽季的陣容中，他的表現可以說是相對穩定的了”。

然後呢…還有卡裏斯-小未來-勒維爾，這個又高又瘦的二年級鋒衛搖擺人。看過了勒維爾在夏天訓練的成果後，在季前賽的時候，書豪就不斷表達他對勒維爾未來無限潛力的期待。

在勒維爾的第二個賽季，林書豪目睹了他不斷提升自己的比賽，他相信勒維爾擁抱這些機遇，無論是作為得分手還是傳球手，他都顯得更遊刃有余。

林書豪說：“我們擁有勒維爾，我相信每個人都知道他是一個十分年輕，上限極高，充滿活力的年輕球員，我們能從這兩個賽季中看到一些些未來他的樣子，我相信當時機成熟的時候，我們會在每場比賽中都看到他這種持續高水平的表現。與此同時，他也一直在學習和進步，我覺得大家可能忘了，勒維爾之前一直受傷了很久。上個賽季的時候，他因為要恢復之前的傷勢，錯過了很多的比賽，他甚至在大學時代也錯過了兩個賽季的比賽。他很年輕，他有無限的潛力”。

這得多痛苦…因為書豪只能從很遙遠的地方去關註球隊的表現。那個本來應該萬眾期待的賽季首戰， 結果成為了本賽季最讓人心碎的夜晚。在賽季首戰膝蓋受傷，繼而宣布賽季報銷後，他在幾天內就接受了手術。如今，在大眾的視線以外，書豪需要超強的意誌去康復，去回歸他所熱愛的籃球比賽。

在季前賽的時候，圍繞林書豪這三個字的，是那麽多的熱情和樂觀的心情。他那時多麽期待2017-18賽季，以及能夠跟新隊友們（拉塞爾、卡羅爾和克拉布等等）並肩作戰的機會。而這些並沒有因為書豪受傷就灰飛煙滅，他依舊跟自己的教練團隊和隊友們保持著經常性的聯系。

書豪非常肯定地說：“我對於球隊非常地投入，我經常給隊友們發信息，球員們也經常關心我的情況。我可以說每個禮拜都會有不同的隊友給我發信息，問我過得怎麽樣，而當我看到他們在比賽中的表現，我覺得我的想法可以幫到他們的時候，我也會給他們發信息。我不覺得我們是被逼迫要這麽做，而是我們真心關心彼此”。

就是因為這樣的親密關系，導致豪哥看到布克和基爾帕特裏克被交易的時候，內心很難過。但是他對於新隊友奧卡福和斯陶斯卡斯的加入很樂觀，他相信他們會對球隊帶來積極的影響。

林書豪說：“我們得到了斯陶斯卡斯，大家在那天跟猛龍的比賽應該看到了他的表現，他可以那麽快地融入 ，釋放自己的能量；然後就是奧卡福，我覺得大家是不是忘記了他在新秀賽季的表現，因為真的很難在新秀賽季剛進入聯盟就能做到他所做的事情。我覺得在未來我們會一直聽到他的名字，是的，他們會幫助建設這支球隊的未來”。

那麽與此同時，書豪也在盡自己最大的努力，恢復他受損的肌腱。或許球迷們也聽說，恢復的過程很漫長，書豪本人表示他自己也擔心在如此長的恢復期內，會不會很難在短時間內看到效果。

而事實卻並非如此哦。書豪會在溫哥華和布魯克林兩地進行康復訓練，他說整個康復過程是對他身體的重塑，每一天完成任務都是這場持久戰中的小小勝利。

林書豪說：“對我而言現在就是跟隨康復計劃，我們沒有設定任何的時間或者日子來完成某個特定的目標。更重要的是傾聽身體的感覺，看效果到底怎麽樣。我有一年的時間去完成這個康復計劃，我沒有著急。但是，我真的也已經迫不及待要回歸比賽了，希望到時的我，會是更好的我自己”。