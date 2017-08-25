拉塞尔：我要重建篮网

丹吉洛-拉塞尔正在享受他的布鲁克林时光，但是他想把一件事情交代清楚—他不想看到其他球队也在布鲁克林享受他们的时光。这句话是什么意思呢？

拉塞尔说：“在最近这些年我们一直都在挣扎，过去几年，其他球队来到布鲁克林打比赛，都觉得今晚不用努力可以休息一下了…但是我想重建这支球队，我希望这里可以变成那种其他球队来打球然后要说‘好吧，今晚对手肯定会跟我们硬碰硬，这才是纽约该有的样子’”。

拉塞尔说：“我知道我是带着某些优势来到这里的，克拉布和卡罗尔也是。我们是一支自信的球队，我们非常期待可以用篮球来说话”。

的确，他说的话看起来那么热辣，但是拉塞尔却用自信冷静语气说出来。毕竟，你知道他就是可以在热血的情况下依旧保持冷静，同时他对他的新球队也充满信心。

拉塞尔说：“每个人都要在团队里留有自己的痕迹，我来到这里身负重任，克拉布也是一样的，我觉得我们可以融合在一起，只要我们能够真正为此努力，我相信这就是我们想看到的样子”。

第一步就是在今年动荡的休赛季之后成为一个整体，拉塞尔是HSS训练中心的固定风景，一直刻苦训练，与此同时也跟新队友们一起建立化学反应，最重要的是他要成为如今球队文化中的重要一环。

在接受来自球队和球迷如此多关爱的同时，拉塞尔也拥抱和热爱他的球队，在过去的一个礼拜拉塞尔来到篮网的夏季训练营帮忙，为球迷们带来私人指导，跟孩子们一起玩游戏，度过简单却快乐的时光。

​在训练上，拉塞尔说他最关注的是他的是身体。克拉布跟篮网队记者说每个NBA球员都有一个自己的天赋，可能对于拉塞尔说他有不止一个，所以拉塞尔在努力提升自己希望成为一名更优秀的运动员。

拉塞尔说：“我希望用最好的方式对待我的身体，好好照顾它，提升它，无论我做什么，都是希望我有更好的身体。我觉得其实篮球对于很多人而言很简单，所以我的身体才是我最重视的”。

篮网队的训练师们用超前的眼光和基于科学的原理在训练球员们，球员们的休息、营养和睡眠等等方面都被追踪，而球员们看起来也愿意听从训练师的指导。

拉塞尔说：“我从来没有经历过这些，我觉得在布鲁克林球队对于科学的运用完全在另外一个层次上，而且大家都很喜欢。因为从来没有尝试过，所以我很期待我们的系统以及每天的改变”。

的确，我们不知道该如何衡量拉塞尔身背的责任。下赛季的赛程拉塞尔可不是只圈了一场比赛（比如客场打湖人），拉塞尔说他给82场比赛都画圈了，他现在特别期待新赛季开始。

拉塞尔说：“如果你只是说说看的话的确很简单，说说你想为球队做什么啊这样那样的，这真没什么困难的，但是当你来到球场上打球，那就彻底不一样了。所以当我们开始打球的时候，我想我们或许会有不同的感觉，但是我现在真的迫不及待了”。​​​​