勒维尔：难忘我的首次亚洲行

​​对于勒维尔而言，在所有他期待可以见到他球衣的地方，位于台湾的一个夜市或许应该不会在名单的前排。

可说句实话，对于球迷而言，能够在这样的地方偶遇勒维尔也是同样的不可能。但是命运在那一刻交错：球迷、球衣和球员就这样在地球的另一边汇合了。

勒维尔给这位球迷签了名，但是在跟自己的球衣发生了如此出乎意料的相遇后，这名职业球员调换了角色，主动要求跟这位球迷合影。

勒维尔说：“我觉得这也太疯狂了吧，所以我给他签了名，然后我问他我是不是可以跟他合个影”。

所以我们的小未来这次来台湾到底是干什么的呢？当然是因为林书豪了！书豪邀请勒维尔参加他一年一度的亚洲行，并希望他可以来到自己的篮球训练营执教小球员们。

勒维尔在回到布鲁克林后说：“当他（林书豪）邀请我的时候，我根本不需要考虑。我非常喜欢旅行，而且我也很希望可以有那样的经历。我听说过林书豪在亚洲特别受欢迎，所以我想亲眼看看”。

勒维尔可不是在各种保驾护航中感受到了林书豪的人气，他完全浸没在其中。无论他们来到哪里，那里就有一群一群的球迷在等待他们，机智的球迷们对于他们的行踪真是了若指掌。勒维尔看过那些林书豪被成百上千的球迷们包围住的照片，但是当他身在其中的时候，那种冲击跟他目前遭受的时差有的一拼。勒维尔说有的时候在坐上大巴之前，他们要花半小时的时间给球迷签名。

勒维尔说：“大家看到了照片，但是我亲身的经历更是太美好了，每次我们下大巴的时候，都有好多人在等我们，无论我们在哪里，吃晚饭的时候，去训练营的时候，去酒店的时候，他们通通都知道我们在哪里，真的是每一次我们下大巴的时候。这太疯狂了，我从来没有经历过这样的事情”。

对于即将迎来23岁生日的勒维尔来说，本次亚洲行也让他走出了自己习惯的舒服区域，比如说勒维尔以前从来没吃过寿司。但是就像在上赛季庆祝中国新年的时候学习中文一样，勒维尔拥抱这些挑战。

勒维尔说：“我记得怎么说谢谢和你好，他们记得当时我们录的那个中国新年视频，还有一个林书豪在推特上发的教我们学中文的视频，我觉得球迷们应该是很开心在台湾见到我的”。

在为期一周的训练营和各种球迷互动，尤其是享受到林书豪的超级明星待遇后，或许在台北看到勒维尔的球衣应该再也不是一件多特别的事情了吧。