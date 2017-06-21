以賽亞-懷特海德：我的選秀記憶

如果要我選一個詞來形容NBA選秀，那麼我會說“緊張窒息”。

至少我是這樣感覺的。你想一想在那個時候，你的未來是完全不掌握在自己的手中是什麼樣的感覺。你做了你能做的一切：你去球隊試訓過了，你跟總經理面試過了，你在高中和大學都被球探看過，你付出了所有的努力來到這一刻—但是從此刻開始未來的路卻掌握在別人手中。

所以你就等啊等，然後你會思考很多事情。你會思考你將來會到哪裏，你會思考你接下來的人生會是什麼樣子，你或許還會思考如果你沒有被選中該怎麼辦。這些思慮讓人心神不寧，但是這些事情就擺在那裏。

選秀時感覺時鐘走得特別慢。我是在第42順位被選中的，我跟你保證每個球隊都用了他們所有的時間。41個順位意味著172分鐘，那大概是3小時！但是我感覺就像3天那麼漫長。

說實話，在選秀前的幾天也一樣煎熬，所以你要保證你身邊要有合適的人。我是很幸運的，因為選秀在我的家鄉布魯克林。我的好朋友們都在我身邊所以我不用總是惦記選秀的事情。因為如果有一個人提起選秀的事情，其他人也會跟著說。在選秀前夕，我媽媽把我手機拿走了所以我不會一整晚不睡覺看網絡上的傳言或者模擬選秀。事實上，我選秀前一天睡得還挺好的。

哦，順便說一句，如果有任何經歷過選秀的人告訴你，他們沒有在選秀前夕在網絡上搜索他的名字看大家都在說他什麼，他一定是在跟你撒謊。

即便已經過去了一年，但是當時的記憶依舊那麼真實和清晰。我當時真的特別緊張，但與此同時也特別興奮。我覺得我永遠也忘不了那個夜晚。

那天發生的每件事情，從我們從巴克萊中心正門走進去的一刻（參加選秀的球員太多了，不能用球館後門…）到第一次親眼看到選秀臺，一切都是那麼不可思議。我以前從來沒有來過選秀因為我跟自己說我第一次參加選秀要是我參選的時候。我坐在自己的位置上，感受這裏的一切。我發誓我在前六個順位的時候一句話也沒說，當時只顧著想，哇，今天真的是選秀日啊，但願我能夠夢想成真。

選秀夜大家或許都有點自私吧，因為當你身處在那裏的時候，很難不想到自己，所以你可能不太會跟其他候選人溝通。我當時完全沒有跟坐在我前面那個密歇根大學的後衛說話，但是現在我們好像沒有一天是不說話的。

（我說的這個人卡裏斯-勒維爾，以防你沒想到是誰…選秀用神秘的方式將我們兩個人和彼此的家庭聯系在了一起。）

就像我之前說的那樣，選秀中時間過得特別慢。我當時被預測大概是30-45順位被選中，但是我完全不知道會在哪裏。我完全沒想過會是布魯克林，因為他們的順位不在這個區間，所以我覺得我去哪裏都有可能。

我叔叔是第一個告訴我被籃網選中的人，他從手機上看到說我在第42順位被籃網選中了。

我說：“你怎麼知道的”？

“Woj發的”。

我那個時候根本連Woj是誰都不知道，所以我跟我叔叔說你別相信他，尤其是當時才是選38順位的時候。他告訴我Woj消息源很準確的，他選的每個人都對了，但是我還是不能夠完全相信。我不想太興奮因為如果我沒有被選中，我會感到非常絕望。也正因為如此，我沒穿特別耀眼的西裝。你想想如果你穿的十分華麗，然後卻沒被選中？太悲劇了。我不想看起來太自負，我只想謙遜地待在那裏。

如果你回看去年的選秀大會，當我被選中的時候，我是面無表情的。其他人都站起來準備鼓掌了，但是我要確定我親耳聽到。我永遠都不會忘記那一刻，但是我想個告訴你們的是，我終於放松下來了。

最瘋狂的事情是在經過所有煎熬的等待之後，其他事情都發生的太快了。你擁抱你的母親，跟大家握手擊掌，每個人都想碰觸到你。ESPN, NBA TV,當地的報紙和電視臺，他們都想采訪你。但是他們要在下一個候選人被宣布前得到你的時間，所以這裏45秒鐘，那裏45秒鐘，拍照，更多媒體朋友，社交媒體等等持續不斷。最奇怪的事情是還有人問我有關猶他爵士的事情，即便在我已經被交易到籃網後。在最後的最後你來到家庭房，他們把正確的選秀球帽給了我，然後你休息片刻跟家人一起慶祝。真的特別瘋狂。

關於選秀夜，我不想改變其中任何一幕。當然每個人都希望可以在高一點的順位被選中，但是我覺得我在第二輪被選中幫助了我在比賽中的態度。他們說如果你是個二輪秀，你沒有什麼是不可失去的，所以我就帶著這種態度比賽。每時每刻我都要選擇刺激的打法，我也不會被任何人擊倒。如果我投丟了一個球，就投丟了吧。如果我投中了，那就是投中了。因為無路如何我都會再來過。

如果說我可以給今年在禮拜四夜晚參加選秀的球員們一點建議的話，我想說你們要保持好平靜的心態，即便我知道你緊張得快要窒息了。不要相信那些模擬選秀以及其他所有聲音，因為沒有任何一個人知道那天晚上會發生什麼。一個大家意想不到的選秀會改變一切，而且說實話你是如何進入聯盟的其實並不重要，重要的是當你進入聯盟後你要做些什麼。

所以保持冷靜 ，享受當下。跟自己的家人和小夥伴們好好待在一起，因為你無論選不選的上，他們都會一直陪在你身邊。選秀只是第一步，當你進入聯盟後要繼續努力，如果你不幸沒有被選上，你就要更努力了。我自己還有很長的路要走，但是我永遠都不會忘記當我得知我要踏上的旅途正式開始時的感覺。

如果你想在選秀大會前能睡上一覺，記得讓你母親把你的手機拿走。

祝你們好運。