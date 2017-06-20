父親節特輯：新奶爸懷特海德Q&A

懷特海德在今年5月12日剛剛當上爸爸！他的寶貝女兒Zaria在那天來到了人世。很顯然女兒的到來為小白頭的生活帶來了巨變，剛剛22歲的他每天都在學習如何成為一名好父親。在懷特海德迎來他的首個父親節之際，我們有機會跟他坐下來聊聊當父親的感覺。

籃網：首先恭喜女兒的出生！當上奶爸感覺怎麽樣？

以賽亞-懷特海德：感覺特別好。我覺得很幸運可以歡迎她來到這個世界上。我女朋友跟我都特別激動她的到來。我們剛剛買了個新房子，我們努力讓她的人生有個好的開始。

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籃網：女兒的出生為你的生活帶來了怎樣的改變？

以賽亞-懷特海德：根本睡不著。每隔兩個小時就要醒來，餵她吃飯，給她換東西。我們輪流來，但是還是挺困難的。我的母親和我女朋友的母親給予了我們很多幫助，所以其實沒有那麽糟。對於我的生活而言，我覺得真的變得非常不同。無論任何時候，你都要為你做的事情好好考慮，因為你現在是不同的人了。當你有了小孩，你需要成為她的榜樣。我覺得好處肯定大於壞處，就每天跟她待在一起，直到你早上三點得起床的時候，這樣就足夠了。我就是很開心她如今在我的生命之中。

籃網：到現在為止來看都有哪些好的事情？

以賽亞-懷特海德：我覺得能在她身邊，去嘗試了解她的個性就是最好的事情。她每天都在給我們不同的信號關於她將來會成為什麽樣子。我們總是開玩笑說她長得像誰，能在她身邊的時候我都特別開心。

籃網：她的名字有什麽特殊含義嗎？

以賽亞-懷特海德：我女朋友選的，我根本沒有參與到這個過程。她的名字是Zaria，中間名是Blake，姓我的姓。我女朋友選的，我真的完全不知道。

籃網：你選的中間名？

以賽亞-懷特海德：並沒有。她說孩子跟你姓，我要選其他兩個名字。

籃網：現在你有機會去塑造一個人的未來。你有沒有想過你希望你的女兒成為什麽樣子的人？以及你想給她灌輸怎樣的價值觀？

以賽亞-懷特海德：我覺得無論她想變成什麽樣子，我都會支持。我不會逼她成為特定的樣子或者做任何事情。我只想在她身邊支持她。無論她決定在人生中做出什麽選擇，我都會支持她，並且讓它實現。我覺得我就是在好的價值觀中成長的，所以我相信這些也會伴隨她成長。比如就是我們常聽的那些，對待別人要像別人對待你那樣…我能一直講很多，但是最重要的就是成為一個好人以及成為她自己。

籃網：有沒有隊友給你任何為人父的建議？

以賽亞-懷特海德：基爾帕特裏克跟我說要享受現在，不要把任何事情當做理所當然。好好享受當下，學習她的成長過程，在她生命中的每一個重要時刻都能夠在她身邊。

籃網：當新爸爸更困難還是新秀賽季更困難？

以賽亞-懷特海德：肯定是當爸爸，毫無疑問。新秀賽季肯定不容易，但是有了女兒困難太多。因為她就是你，她將來會成為你的樣子，以及你培養她的方式會成為她將來處世的基礎。