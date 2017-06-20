HSS訓練中心的“大明星”

在HSS訓練中心，有個小不點但是卻在那裏翻雲覆雨…

身高只有4尺3（1米3）的奧斯汀-阿希，是布魯克林籃網前鋒昆西-阿希的兒子，他出現在布魯克林籃網的訓練場上訓練。他繞著圓錐拍球練習他的運球技巧，他從15英尺遠的罰球線練習投籃，這可比Austin的身高高了3倍。

但是他卻在球場上頗受歡迎，也永遠充滿能量，就像他的父親一樣。

阿希在談到自己的兒子時說：“每一次他走進任何一間屋子，你發現整個地方都亮了起來。他就是這樣地高能量，每個人遇到他都會非常驚訝他滿滿的能量。跟他在一起永遠都不會無聊，他總是能帶給你些東西，他就是擁有這樣的魅力。哈靈頓教練總是說你孩子真的能夠帶給我們能量，我愛他。事實上很多人對於阿希的孩子都有類似的評價，他是一個充滿能量的孩子，他就是這樣的”。

籃球不僅僅是他們父子之間唯一的紐帶，卻是很重要的一個，阿希也跟自己的孩子分享他的NBA經歷。如果你關註了阿希的Instagram和Snapchat賬號，你會看到他的寶貝兒子在HSS訓練中心從罰球線投中籃的視頻。

We've been up here since 9 am lol he's been on the court the whole time #HeGottaWorkOnThatLeftTho A post shared by Quincy Acy (@quincyacy) on May 31, 2017 at 10:34am PDT

如果你覺得這些畫面對於一個五歲的孩子而言太高端了，那是因為這的確對於五歲的孩子而言很難以實現。但是如果當一個孩子從兩歲開始就跟著NBA球員在訓練館裏進行訓練，這應該是一個自然的進步過程。

阿希說：“他的母親也是一名籃球運動員，所以我覺得籃球應該天生就在他的DNA裏。而且他也非常熱愛籃球，我從來沒有逼迫他去喜歡籃球，我永遠都不喜歡他覺得是我讓他打籃球的。無論他想玩什麽，他都可以玩，但是我覺得籃球在我和他之間有個特別的位置，他也熱愛籃球在我們之間的存在。我甚至都懷疑他是不是比我更熱愛籃球，因為他總是讓我去訓練，我覺得這很特別”。

你可要知道阿希的職業生涯充滿了坎坷。

考慮到阿希的職業生涯一直都在各支球隊流浪以及他兒子平時住在加州，所以在賽季中父子之間可以相處的時光是最重要的。籃網隊也是盡量提供他們能給予的幫助 ，比如在籃網賽季中的加州客場之旅時，讓阿希帶上兒子一起旅行，阿希對此也十分感激。

阿希說：“在NBA的世界裏當一名父親其實特別困難，但是每當你有機會跟孩子在一起的時候，你一定要抓住機會因為這很重要，而且我知道這對我兒子而言會產生多麽大的影響。每當他想念了我很久的時候，他會來到我面前抱住我說‘我愛你爸爸’。我就說‘兒子我也愛你’。他非常需要這樣的時光以及其他我空閑的時光”。

Austin畢竟還太年輕，在他的世界裏超能戰士比NBA實力排行榜什麽的重要太多。盡管父親是他的英雄以及能夠跟NBA球星互動的機會，他卻依舊不能懂得他對於父親意味著什麽。

阿希說：“他改變了我整個心態，我思考的方式以及我的人生觀。我欠他太多，他或許不會知道他到底改變了我多少以及我到底成長了多少，他是我的一切”。阿希说：“他改变了我整个心态，我思考的方式以及我的人生观。我欠他太多，他或许不会知道他到底改变了我多少以及我到底成长了多少，他是我的一切”。