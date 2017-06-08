友情提示：本篇文章由勒維爾本人撰寫，官博翻譯成中文。

並不是每個球員都熱愛訓練，尤其是在漫長休賽季剛剛開始的時候…

大多數球員在現階段或許還在回憶他們剛剛過去的賽季，去度個假，休息休息，看看季後賽之類。夏天的熱度在你回歸訓練之前就已經耗幹了，那裏可沒有狂熱的球迷為你加油，沒有扣籃動圖，沒有光芒萬丈…

我不確定他們是否經歷過在休賽季被傷病反復困擾，被迫在場邊呆著的感覺。如果你不喜歡做投籃訓練，那麽或許可以嘗試一整個夏天做平衡訓練。

我喜歡在休賽季苦練。我熱愛這個過程以及基本上生活在訓練館裏的感覺。我喜歡每天都逼自己去進步，我喜歡當你覺得不舒服了，你一直磨礪自己，在幾周內一直努力訓練，終於當你看到回報看到提升的那種感覺。

所以，在布魯克林一個陽光明媚的完美85°天，當沙灘或者冷氣在呼喚我的時候，我除了在訓練館裏快跑、舉重或者跟懷特海德、麥克丹尼斯以及古德溫玩投籃遊戲外，沒有更好的去處了。

我知道你們都在想什麽…“卡裏斯，你難道不想去其他地方休息？或者在家裏呆著？或者是海邊？要麽去度假”？

不。

自從我在密歇根大學大一賽季後，我沒有經歷過一個真正完整的休賽季，因為我在過去幾個休賽季部分時間甚至全部時間都在康復。

去年夏天我錯過了我第一個真正可以跟NBA教練員和球員們一起訓練的機會。他們會讓你在身體上成長，讓你準備好迎接你的新秀賽季。你去夏季聯賽打球，你去學習新的體系以及球隊哲學。對於年輕球員的發展而言，這是至關重要的。

當然我依舊得到跟我們的訓練師和教練們一起訓練的機會，但是我的夏天還是有點不一樣。我沒有跟其他球員一起去拉斯維加斯打夏季聯賽，而是待在布魯克林跟訓練師們一起做康復訓練。基本上我當時的目標就是能夠恢復到以前的身體狀況，根本就沒有機會去思考如何提升我的比賽。

今年夏天則是完全不同的。這是一個真實的休賽季，一個巨大的機會。無論是在力量房還是球場上，我都沒有種種限制了，這意味著我可以全力以赴去變成一個我想成為的更好的球員。

總而言之我可以運用每一天去變得更好，而且我一定會的。

我並不是一個人。我知道你們或許不在訓練館跟我們一起訓練，但是如果你開車路過HSS訓練中心，燈都是亮著的，我保證肯定有人在那裏刻苦訓練。

你或許只會期待看到來自布魯克林的球員，剛當上爸爸的懷特海德（恭喜你，兄弟）在訓練館裏，或者是來自紐約楊克斯的基爾帕特裏克在這，事實上每個人都會在。隨便說出一個球隊名單裏的名字，我都在訓練館裏看到過他。沒有人偷懶或者懈怠，隊友們都在這裏激勵彼此進步，這感覺就跟賽季中一樣。即便在休賽季，我們也在建立球場上的節奏，確保我們能打出布魯克林籃網籃球該有的樣子，以及更重要的事情是，一起成長。

如果你看到隊中的老將犧牲了他們度假或者在家修整的時間，選擇來到球館埋頭訓練，這給隊中所有人都傳輸了非常積極的信號。賽季雖然結束了，但是訓練沒有結束。

我知道我們是比上賽季外界看到的我們更好的樣子，我們看到了我們在布魯克林正在建立的未來。上賽季最終完成賽季的那支球隊，我們一起打球一起奮鬥堅韌不拔的一群人—這也正是下賽季我們想成為的樣子。

看季後賽我覺得我們特別有動力。這也是我們想要達成的目標，這不可能一夜成真，但是我確信這是我們如此勤奮的原因。

每天早上起床的時候，我能夠踏實地把雙腳放在地板上去訓練，我真的感覺特別感激。我起床的時候身體當然會感覺酸痛，但是相對於前幾個休賽季，那是不同的感覺。那是什麽樣的感覺呢？就是前一天你特別用功，努力訓練，然後你看到了進步。當時間一天一天過去，一周一周過去，一月一月過去，你看到了你的進步。我有接下來的五個月和夏季聯賽去進步。當一切都過去，我們回到巴克萊中心迎戰下賽季

的時候，當我看向鏡子裏的自己，我想看到一個更快更強的卡裏斯-勒維爾。

來吧，那些在訓練館裏漫長又炎熱的每一天；訓練、短跑、舉重、投籃。我只需要籃球，冰袋，重復練習和跟弟弟們的時光。至於那些不喜歡訓練的球員，你們盡管享受沙灘好了，因為你知道我會在哪裏的。