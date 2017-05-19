中学体育馆以RHJ名字命名

清晰可见的大字，朗戴-霍林斯杰弗森把小城Chester的名字刺在他的后背上—他用这种方式向自己的家乡致敬。

如今在Chester的一个中学体育馆回敬了他的心意。Chester Community Charter School在本周四特地像RHJ致敬，将他们的体育馆命名为朗戴-霍林斯杰弗森体育馆。

霍林斯杰弗森在当天演讲时十分动容，他感激家乡社区在他成长过程中对他的支持，尤其是当他在生活中经历一些困难时光的时候。

霍里斯杰弗森为自己的家乡Chester十分骄傲，他在家乡出席了一个社区活动，所以这个荣誉也实至名归。RHJ在自己的社交媒体上说：

“现在我真的到了完全不知道该说什么的时候，因为我有太多的人要感谢。当我还是个孩子的时候，我曾经很迷失，我需要很多关注度，我害怕大家不爱我。有太多人帮助我成为现在的我，但是我知道我要一直变得更好。最早的时候我不知道我将来要成为怎样的人，但是我确定的是我希望我可以在一个平台上去能去做出改变。从Chester这样一个小城，到如今我希望我的事迹可以继续。我希望我能够为大家去付出时间、知识、爱和耐心。当然我今天眼里居然饱含泪水，今天将会是我生命中最好的一天之一。”