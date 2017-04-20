勒维尔回首新秀赛季：感恩 这一切只是开始

​​肖恩-马克斯和肯尼-阿特金森非常清楚他们当时用首轮签得到卡里斯-勒维尔时将要面对的风险，当时的勒维尔做过脚步手术，接近一年没有打过任何一点篮球比赛。但是其他球队只看到了风险，马克斯和阿特金森却看到了一个才华横溢、低调谦逊却刻苦训练的篮球球员，一个他们愿意去下赌注的球员。

马克斯说：“我回想去年选秀夜我和肯尼跟勒维尔的对话，当我们离开的时候我说‘刚那个孩子就是一个布鲁克林篮网球员’，说实话就是这么简单”。

​在经过一个赛季后， 他们的决定看起来得到了很好的验证。勒维尔不仅仅在这个赛季保持了健康，自从他的NBA首战后，在62场比赛中勒维尔出战了57场；除此之外，他更证明了他的确做好准备在NBA比赛了。作为一名新秀，勒维尔在首个赛季场均可以得到8.2分，3.3个篮板以及1.9次助攻。他的投篮命中率达到45%，三分命中率为32.1%，别忘了这只是他的首个赛季。

勒维尔说：“我想说我真的非常幸运可以走到今天，看到自己也属于这个联盟 ，看到我也能在这个联盟中做出一些事情，尤其在这样年轻的时候”。

On the plane thnking about my rookie year..thankful for my coaches, fans and especially my teammates! Back to the lab, see y'all next year — Caris LeVert (@CarisLeVert) April 13, 2017

本赛季结束后， 在芝加哥飞回纽约的飞机上，勒维尔发了一条推特，他说：我在飞机上回想我的新秀赛季，我很感谢我的教练们、球迷们尤其是我的队友们！现在我要回去训练了，我们下赛季见！

在本赛季开始后的1个半月时间内，勒维尔因为脚伤复健一直没有出战，所以对他而言，既要重新找回自己的节奏和时间感，与此同时又要在NBA联盟中找到合适的角色去竞争，这样的双重压力可想而知有多么不易。在2016年12月7日，勒维尔终于迎来自己的NBA首战，当他在9分钟的出场时间内得到3个抢断的时候，你肯定想象不到这对于勒维尔而言是多大的挑战。

​当首场比赛的兴奋感渐渐消失后，勒维尔经历了大多数新秀都会经历的典型的新秀赛季。从12月到2月，勒维尔在进攻方面的表现起起伏伏，他的投篮命中率分别是35.8%、50%和32.7%，当然在赛季末段3月和4月的时候他的投篮命中率终于提升和稳定到了48.7%和47.8%。

勒维尔说：“我觉得比赛的速度是最难去适应的，尤其是在我一整年都没打篮球的情况下，我觉得伴随着场次增加，打球时间增加，我也感觉更舒服了。毕竟这是篮球，你的本能就能够让你掌握比赛”。

球迷们还记得这个精彩的晃人动作吗？勒维尔晃倒热火队艾灵顿的精彩一刻入选了当天的十佳球。

在本赛季的末段，勒维尔更是感受到了首发出战带来的另一番感觉，在篮网本赛季的最后26场比赛中，勒维尔25场都是首发，他说这样的经历让他的自信心有了很大的提升。

勒维尔说：“对我而言这真的非常重要，我在本赛季刚开始的时候没有打球，对于阿金教练而言他能够对我这么信任，包括我的队友也这么信任我，这一切真的很重要”。

​对于勒维尔而言，在新秀赛季他就经历了常人难以想象的高低起落。风光的时候他在赛季末段成为一名常规首发，落寞的时候他在漫长的复健中不知何去何从，的确，在新秀赛季他就有了这么多对他人生影响重大的经历，那么勒维尔到底从中学到了什么？应该就是从容面对一切吧。

他说：“我真的学到很多，从赛季前半段一直在康复到赛季后半段去锻炼终结比赛的能力，我看到了这其中的一切。你一定要坚持到底，你不能骄傲也不能气馁，因为人生中总有那些高低起伏，但是你必须坚持自己甚至有的时候要颠覆自己”。

勒维尔的确允许自己稍微回想一下在过去这个赛季他的一些高光表现，比如他的第一场比赛，第一个扣篮等等…但是他最先提到的却是赛季末段球队的那些精彩时刻。

勒维尔说：“赛季快结束时我们取得的三连胜，对我而言对球队而言都真的很重要”。

​在接下来的休赛期，对于勒维尔而言是至关重要的，因为在这个夏季，他很健康而且会在大多数时间待在布鲁克林雕琢他的比赛。他在去年夏天的时候因为伤病没有办法训练，所以今年夏天他要弥补去年损失的时光，并且要在一个相对稳定的新秀赛季后继续磨练他的技能。

勒维尔说：“今年夏天大部分时间我都会在这里训练，我要确保我方方面面都变得更好，我已经迫不及待了，我原本就是一个刻苦的人，与此同时我喜欢变得更好并拥抱那些磨砺”。