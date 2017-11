勒维尔回首新秀赛季：感恩 这一切只是开始

​​肖恩-马克斯和肯尼-阿特金森非常清楚他们当时用首轮签得到卡里斯-勒维尔时将要面对的风险,当时的勒维尔做过脚步手术,接近一年没有打过任何一点篮球比赛。但是其他球队只看到了风险,马克斯和阿特金森却看到了一个才华横溢、低调谦逊却刻苦训练的篮球球员,一个他们愿意去下赌注的球员。

马克斯说:“我回想去年选秀夜我和肯尼跟勒维尔的对话,当我们离开的时候我说‘刚那个孩子就是一个布鲁克林篮网球员’,说实话就是这么简单”。

​在经过一个赛季后, 他们的决定看起来得到了很好的验证。勒维尔不仅仅在这个赛季保持了健康,自从他的NBA首战后,在62场比赛中勒维尔出战了57场;除此之外,他更证明了他的确做好准备在NBA比赛了。作为一名新秀,勒维尔在首个赛季场均可以得到8.2分,3.3个篮板以及1.9次助攻。他的投篮命中率达到45%,三分命中率为32.1%,别忘了这只是他的首个赛季。

勒维尔说:“我想说我真的非常幸运可以走到今天,看到自己也属于这个联盟 ,看到我也能在这个联盟中做出一些事情,尤其在这样年轻的时候”。

On the plane thnking about my rookie year..thankful for my coaches, fans and especially my teammates! Back to the lab, see y'all next year