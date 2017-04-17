马克斯和阿特金森赛季总结新闻发布会

​​肯尼-阿特金森是乐观主义者，肖恩-马克斯则是一位耐心的智者。布鲁克林篮网总经理是一位注重长期发展的思考者，阿金教练总是不屈不挠、乐观向上并且永远充满能量。

虽然两人对本赛季篮网20胜62负的战绩并不满意，但是在本周一的赛季总结会上，两人并没有因此对他们的长期计划产生任何动摇。

阿特金森说：“很显然所有这些失利一点也不轻松，但是我们非常清楚我们正在走向一个怎样的将来，我知道从长远发展的角度来说我们要面对很多逆境，有点感觉是我们就应该去经历这些，事实就是如此，我相信去经历和克服这些困难会让我成为一名更好的教练，也会让我们的球员成为更好的球员。所以当我回头看看这些经历以及在逆境中战斗的时光，我很享受这个过程，从长远角度来说，我相信这些经历会让我们变得更好”。

长远：在周一的新闻发布会上这是一切考虑的出发点。回想去年5月16日当球队介绍阿特金森成为主教练时，以及再更早的三个月前当马克斯成为球队新任总经理时，球队拥有同样的考虑。

马克斯说：“我很清楚一个赛季仅仅赢得20场比赛，没有人会对此感到开心，包括我们的球员，我们知道我们必须在这样的基础上去建立球队，我们要继续建设球队，继续寻找适合我们团队标准的球员，在未来的道路上要有策略性”。

​阿特金森和马克斯都希望把过去的时光放在脑后，他们的确对篮网自从3月1日以来直到赛季末11胜13负的战绩感到备受鼓舞。自从林书豪从本赛季多次腿筋受伤回归后，他和洛佩兹的组合融合良好并且持续带领球队提升，与此同时两位新秀怀特海德和勒维尔的提升，这一切都让阿特金森和马克斯倍感愉悦。

​马克斯说球队以一种强势向上的趋势结束本赛季当然是好事，不过赛季末的强势表现并不会诱惑他在休赛季为了寻找一个快速解决方案而忽略球队的长期发展，这意味着他依旧会在限制以及非限制球员市场有所动作。

马克斯说：“我们现在的目标是打进季后赛，当这个目标实现后，我们再看下一步该怎么做。你肯定不希望看到的是你签了一些自由球员，下面你发现你超过了工资帽但是却依旧是一支25胜的球队，我们必须要有策略地建设球队，这需要我们有相当的耐心”。

主教练和总经理同时也提到了本赛季其他一些高光表现，这其中就包括洛佩兹在三分线外34.6%的命中率。

​马克斯说：“在我和阿特金森的心目中，布鲁克是联盟中最优秀的中锋之一，我觉得这是毫无疑问的，当你看到他的比赛如何改变的时候，不仅仅是在肯尼的体系中，还有在休赛季、从绩效角度他的努力、改变他的身体、改变他的比赛方式以及去适应这一切。如果你们问我，洛佩兹是否适合肯尼的体系？我觉得你们都已经看到他的表现了”。

马克斯同时赞扬了阿特金森作为一名NBA主教练的进步，阿金教练也同样感慨伴随着赛季的进行，他作为主教练的角色也在成长和成熟。在马克斯作为球队总经理的第一个完整赛季以及阿特金森作为球队主教练的第一个赛季，他们在一起学习了很多，当然与此同时还有那些宝贵的人生课程。阿特金森说他感知到每一天的重要性，他希望这样的态度也会持续到休赛季。

阿特金森说：“每一天都很重要，比如今天很重要，今天的重要性就像我们本赛季最后一场比赛那天一样重要，或者跟赛季中某一天相比也是一样重要的。他们都很重要，在我们如今面对的状况下，这就是我们需要经历的过程，我们就在这样的状况下，我很喜欢，我喜欢每天都研磨它，一直努力，永不放弃”。

在即将到来的休赛期，马克斯和阿特金森也不会浪费他们每一个需要处理的细节。他们在本周会飞往欧洲探测一些球员，并与篮网拥有者普罗霍洛夫进行会谈。从球队角度来看，马克斯说他很兴奋在今年的选秀大会上，篮网将有两个首轮选秀权（22和27号签），他们期待会有年轻球员和老将在休赛季加入篮网，而现在的老将们会成为他们的导师。

马克斯说：“我们会考虑一切适应我们如今阵容的可能性甚至去考虑2018年和2019年的阵容，我们要从最全面的角度去衡量我们的选择”。