球迷感谢日：感谢你给我们的光荣

​​在比赛开始前，洛佩兹和林书豪通知球迷们本场比赛门票全部售罄，他们用最直接的方式表达对球迷的感谢。球队非常清楚重建赛季意味着要面对很多困难的时候，但是在困难时期球迷们对球队的执着和信念对于这支球队而言真的非常重要。

作为在篮网队效力最久的场上球员，洛佩兹这样赞美球迷们的支持：“如果没有你们，我们的存在也没有意义，再次感谢你们的支持”。





洛佩兹赛后拥抱球迷

布鲁克林当地时间周六，天气格外晴朗，气温大概15度，17732名球迷将巴克莱中心装饰得饱满又热闹，他们来这里支持篮网本赛季最后一个主场比赛。这样的支持，尤其是在一个19胜60负的赛季，对于球员和教练而言都是惊喜和特别的。

主教练阿特金森在赛前说：“说实话，球迷们的支持真的非常棒，尤其是在我们并没有赢得很多比赛，也没有在竞争季后赛席位的情况下，球迷们真的非常棒，他们的支持对我们而言意味着很多”。





主教练阿特金森特地感谢球迷的支持

主教练阿特金森说他在场外也感受到了球迷们的支持，来自长岛的阿金教练现在住在布鲁克林，他说他在商店或者跟家人在布鲁克林遇到球迷的时候，也能感受到来自他们的支持。

阿金教练说：“我一直得到的反馈是‘我们理解你们现在正在做的事情，我们也很欣赏你们在付出的努力’，这是我得到的大多数的评价。当然我们理解下赛季我们要更上一层楼，球迷们也应该对我们提出这样的要求，所以对于我们而言在休赛期进步是我们的责任，但是他们的支持真的非常棒。当时当我刚当上主教练的时候，我说布鲁克林就是篮球之城，这里的球迷热爱篮球，真的非常感谢你们的支持”。

为感谢球迷的支持，篮网队在周六晚上为球迷送上了各种礼物。比如，球队送给一个有三个孩子的母亲一辆崭新的本田汽车，送个一个球迷一支Azad手表，很多球迷获得了电影券以及各种新颖特别的礼物。





来自布鲁克林的一位母亲得到了球队送出的一辆崭新的本田汽车

​球迷感谢日的高潮发生在一场艰难的胜利赛后，球员们将自己本场比赛所穿球衣现场脱下送给了球迷们。





球员们将本场所穿球衣脱下送给球迷们

​以上所有的一切都是为了向球迷表达感谢之意，球迷们不仅在周六主场比赛时为我们不遗余力地加油，更在这个艰难也不平凡的赛季始终不离不弃。