古德温参加训练 林书豪客串出演电视剧

古德温与球队进行训练

阿奇-古德温与篮网签下了宝贵的10天短合同，他可没有浪费任何时间。纽约当地时间周三下午，古德温就在HSS训练中心跟球队一起训练了。

古德温在加入篮网以前，效力于夏洛特黄蜂的发展联盟球队—格林斯博罗蜂群队。在场均32.7分钟的出场时间内，他可以获得17分5.2个篮板2.3次助攻和1.2次抢断。

在此以前，22岁的古德温曾代表菲尼克斯太阳（2013-16）和新奥尔良鹈鹕（2016-17）出战153场NBA比赛，他在场均14.5分钟的出场时间内可以得到6.2分2.0个篮板1.2助攻。





主教练阿特金森谈他对古德温的期待

主教练阿特金森谈到古德温时说：“他正是我们寻找的好材料，年轻，有天赋，却还并没有找到在联盟的立足之地，肖恩（马克斯）真的很棒，又引入了一名我们可以好好观察并且有潜力去发展的球员，希望在夏天可以好好培养他，看看我们是否能够从他身上挖掘出什么”。

在肖恩-马克斯入主以来，如今球队中的两名球员—基尔帕特里克和阿希都是通过与球队签订10天短合同之后签订了多年合同。





基尔帕特里克和阿希都是通过10天短合同找到了在球队的立足之地

主教练阿特金森说古德温不会在纽约当地时间周四晚上对阵尼克斯的比赛中出战，但是有可能在周五或者周日的比赛中出战，球队需要在这10天短合同期间教导他篮网的体系。

主教练阿特金森说：“他需要在这个10天短合同内获得表现自己的机会，这或许不会发生在第一场比赛。他得先跟球队进行训练，然后我们才能把他放到跟凯尔特人或者小牛的比赛中，我们还是慢慢看”。

主教练认为古德温是一个双能卫，但是需要一些时间去决定是否应该让他打一号位还是二号位。阿特金森说他很喜欢古德温的运动能力，尤其是他的多种运动背景，古德温在高中时候担任橄榄球队的四分卫。

主教练阿特金森还说：“这是我们需要去提升的领域，所以这真的很重要。我们需要表现出更好的运动能力，KJ-麦克丹尼尔斯也是类似的球员，他们属于那种年轻又有运动天赋的球员，但是需要去提升球技，而这正是我们整个球队面临的情况”。

林书豪客串出演电视剧





林书豪再次触电

最近林书豪在ABC情景喜剧《初来乍到》中做了客串演出，他在剧中的角色是Chau，是主演Louis Huang的朋友，他出现的是闪回的一幕，林书豪说他在周二的比赛后稍微看了一眼电视剧片段。

林书豪说：“我其实就是特别想看我的发型到底是什么样子，因为拍摄时我有两个发型，我想看他们选了哪一个”。