布鲁克林篮网中文官方网站正式上线

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关于布鲁克林篮网：

布鲁克林篮网于2012年4月正式亮相，球队主场是位于亚特兰大大道和弗拉特布什大道交界处的巴克莱中心。

在篮网迁址至布鲁克林以前，球队自1977年以来名为新泽西篮网，在球队最早的四个赛季，球队在新泽西Rutgers Athletic Center比赛，1981年球队主场迁至Brendan Byrne Arena，29年后，球队于2010年迁至位于纽瓦克的Prudential Center。在篮网球队历史中，共闯入季后赛19次，赢得四次大西洋赛区冠军以及两个东部冠军，在2002和2003年闯入总决赛。在加入NBA以前，篮网是ABA联盟的一支球队，当时球队名字为纽约篮网队，球队在长岛Nassau Coliseum进行主场比赛，当时篮网队在1974和1976年曾两度获得ABA总冠军。2016年2月17日，位于布鲁克林工业城的HSS训练中心正式成为篮网的训练中心。