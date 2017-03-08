基尔：林书豪在场的时候，我们有了领袖

肖恩-基尔帕特里克觉得他好像重新找回了自己的节奏。

在本周一晚上篮网战胜孟菲斯灰熊的比赛中，基尔帕特里克得到了全队最高的23分，这是他自从去年12月26日以来连续两场都取得了20+得分。事实上从全明星假期后，他在过去的6场比赛中有4场比赛都取得了两位数得分。

在昨天的训练后基尔帕特里克说：“我觉得这就是节奏的问题，过去一段时间我有点没有找到节奏。但是教练一直对我充满自信，日日夜夜，他一直给我机会在球场上表现去证明自己。现在我又有机会去展现真实的自我—激进的得分手—，我觉得这对我的比赛帮助很大”。

林书豪的回归让基尔帕特里克也焕发了新生，让数据告诉你林书豪对基尔帕特里克有多重要：基尔帕特里克在过去6场比赛中有4场得到了两位数得分，而在林书豪本赛季出战的18场比赛中，基尔帕特里克更是有14场都有两位数得分。

今年27岁的基尔帕特里克一直都勇敢而坚定，除了林书豪的回归让他重新打回第六人的角色或者是防守者把更多精力放在林书豪身上外，他还跟我们分享了其他林书豪回归对他帮助巨大的原因。

基尔帕特里克说：“现在我可以不用总持球因为林书豪会负责这些，所以这解放了我自己，也能让我继续像前两场那样打球。当林书豪在场的时候，我们有了领袖，当焦点集中在林书豪身上时，对我们球队而言，尤其给像我自己、勒维尔和RHJ这样的球员很多的空间”。

篮网在全联盟拥有最快的节奏（103.65），基尔帕特里克说这非常适合他的比赛，尤其是当林书豪控球的时候。在林书豪受伤缺阵期间，对于一个喜欢在球场奔跑并且打球极具侵略性的球员而言，基尔帕特里克尝试着去适应控卫的节奏，但是现在他又回到了他最自然的角色。

“我们是一个擅长跑位的团队” 基尔帕特里克说，“比如昨天的比赛当林书豪控球的时候我们能够一直奔跑，他能够在合适的地方找到你，你只需要跑到那里等着就可以，这真的为我们提供了非常大的帮助，这也是我们原本该有的样子”。

基尔帕特里克并不惧怕投篮，他本赛季场均出手10.7次，但是在周一的比赛中他用他的脚步拼下了胜利。基尔帕特里克在罚球线17投16中，他有2/3的得分都来自罚球，可别忘了他牺牲了自己的身体才拼到这些罚球机会的。基尔帕特里克罚中的16分是自从1983-84赛季以来篮网替补球员得到的最高罚球分数。

篮网主教练阿特金森周一比赛后说：“肖恩非常擅长带球攻击篮筐，很显然他经常站在罚球线上，今晚他充满了能量，很高兴肖恩再次找回了他的最佳状态”。

布鲁克林，无所畏惧。