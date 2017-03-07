当客场之旅变成家庭之旅

布鲁克-洛佩兹的手不用伸太高就能够得着在萨克拉门托黄金一号中心的布鲁克林篮网球迷，与他们击掌。

在上周三篮网以109-100战胜国王的比赛中，洛佩兹是最后一位离场的篮网球员，他跟球迷们击掌，跟球队官员拥抱，轻点了一下篮网助理总经理径直走回更衣室。

这是开心的一幕，也是让人释怀的一幕。篮网刚刚结束了长达16场的连败，虽然没有人打开香槟庆祝，但是这样的结果或许就像一杯水，畅快一新，当你口渴的时候，水就是这个星球上最可口的饮料。

主教练肯尼-阿特金森说：“如果有一支球队值得这场胜利，我们的球员一直在努力在进步，过去两天的训练对我们帮助很大，当你训练足够努力的时候，我相信一定会带来改变，我很开心我们用团队的方式取胜，每个人都做出了贡献，真的很高兴看到这样的结果”。

这场胜利绝对使球队换发了新的活力，尤其对于正在经历赛季最长的八连客的球队而言。漂泊在外八场比赛感觉就像永恒那么久，尤其是时常变化着的时区让身体更加疲惫，当球队走完这次客场之旅，他们在空中要将近飞行8100英里。

主教练阿特金森曾经跟格鲁吉亚国家队在大巴上度过了漫长的23小时，当时他们正在东欧寻找一处公开边境，或许此次的马戏团之旅（巴克莱中心举办马戏表演，所以球队要进行客场之旅）并没有看起来那么艰险。

在客场之旅刚开始的时候主教练阿特金森说：“我问弗耶这是你职业生涯经历的最漫长的客场之旅吗？弗耶说是的，16天，真的是很漫长的旅程，我只是希望我们的年轻球员们在行李箱放对了东西，准备好足够的衣服。我们很清楚地知道这是非常艰难的旅程，如果你看到旅程的总和，其实挺吓人的，但是我们想分段来看待它”。

但是篮网也尽力让这场远离家乡的客场之旅稍微容易些，球队允许家人与球队同行。在丹佛林书豪的妈妈就穿着林书豪的球衣非常骄傲地坐在场边看着林书豪热身，之后与球队一同飞回北加准备在奥克兰和萨克拉门托的比赛。RHJ的兄弟从布鲁克林飞到了丹佛、金州以及萨克拉门托。阿希得以跟自己5岁的儿子一起共度时光，尤其对于本赛季之前在达拉斯和发展联盟效力的阿希而言，之前并没有足够的时间跟儿子在一起。

RHJ谈到自己的弟弟随队出行时说：“即便有个十分了解你的人在身边也很有帮助，他在这里的这些日子，我觉得特别好，他看到了我们在客场之旅到底是什么样子，离开自己生活的城市，不在自己床上睡觉等等，确实有的时候不舒服，但是有他在真的很好”。

阿希的儿子可是训练场上的明星，训练师和媒体通通被他的笑容和热情迷倒，阿希投篮时的愉悦也在提醒着每个人关于篮球严肃态度，你要知道在篮球场上享受这项运动同样也很重要。

阿希谈到儿子时说说：“他很喜欢，他喜欢得到大家的关注，大家都对他特别好，你知道这是所有小孩的梦想，能够跟NBA球员在一起”。

阿希在场下的轻声细语和温和的性格跟他在球场上咄咄逼人的感觉相差太多。如果在他的意识里他担心什么，他的面部表情和肢体语言会很容易背叛他的感受，但是与此同时他也是一个很享受私人空间的人，就在不久前他秘密地为自己以前在发展联盟的队友下了大方的手笔。他说在儿子在身边的这几天他的情绪很放松，在客场之旅的时候虽然没有人会期待孩子和家人会永远在身边甚至说是比较经常出现，但是阿希非常感激篮网的特别关照。

阿希说：“这是第一次有球队允许我的孩子在球队包机上，这对我而言真的非常重要，这非常有力地说明了球队像一个大家庭一样的氛围和文化，我爱这里。我们在球馆举办了家庭日，这里氛围真的很好，他让你的情绪放松很多”。

即便对于那些没有家属随行的球员来说，旅途中也有很多关于归乡的主题。林书豪在旧金山呆了3天，汉密尔顿来自犹他，哈里斯来自波特兰…他们都非常感激可以回家，即便身体不适抑或伤病让他们无法出现在球场。



林妈妈来到丹佛支持书豪复出

林书豪说：“对我而言这里总是那么特别，那是仅有的一次我的很多朋友可以来看我比赛，到目前为止金州都还是赛后家人和朋友出现最多的客场比赛，无论我何时回家，看到大家，尤其是那些看我长大教导我的人，所以这里太特别了”。

布鲁克林，无所畏惧。