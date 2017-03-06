客场之旅，那些你不知道的事

在NBA的世界里，你永远不会知道在客场之旅会发生什么，尤其是当你经历一场8连客、16天、8100英里横穿整个国度的旅程时…还有一点，尤其是当你跟一个叫布鲁克-洛佩兹的人一起旅行的时候…

8连客场之旅刚刚过去一半，让我们一起来看看这其中发生的精彩瞬间。

最搞笑瞬间：洛佩兹与伯克利的恩怨是非

在加州大学伯克利分校的体育馆里- Haas Pavilion，除了折叠起来的露天看台上的几滴已凝固的血迹以及计时器外，你基本看不到任何红色。

篮球馆的主色是耶鲁蓝和加州金，从台阶到墙漆，放眼望去是一片金蓝。

所以你是不可能看不到在球场中央，身穿一身红色斯坦福T恤短裤的布鲁克-洛佩兹。

如果阴影也可以有颜色，那么一定是鲜红色。

“我别无选择”，洛佩兹谈到在伯克利身穿死敌学校颜色时说，与此同时他还特地“恐吓”了一名加州大学的校友-篮网总经理-肖恩.马克斯。

洛佩兹还不忘提醒马克斯和媒体他在斯坦福打球时与加州大学对阵的战绩-3胜1负，包括在加州大学篮球馆里的两场胜利。

洛佩兹说：“我和马克斯身处不同阵营，刚刚有一会儿我们都有点‘敌意’了”。

大个子洛佩兹很显然只是寻求友好的“对峙”，站在球场中央去挑衅，但这只是好玩而已。洛佩兹的确是一个十分自然不做作的人，更懂得如何调节轻重。

最Awe时刻：洛佩兹利用身高做好人好事

在美式英语中，如果你听到或者看到了很感人的故事，你会说“Aweee”，这不在此次客场之旅中就有这样感人的一幕。洛佩兹在周三晚上战胜萨克拉门托国王的比赛中拿到了职业生涯的第10000分，但是他记忆最深的时刻应该是2场比赛前在丹佛的那场比赛。

在比赛中第二节的一个暂停时，洛佩兹正在板凳席上坐着，他正巧看到了掘金队的吉祥物Rocky正在帮助一名小球迷把球放进篮筐。小孩子应该不到4岁，篮球比他的脑袋都大，即便前掘金球员艾利克斯-英格利斯举着他的时候，小球迷也不能把篮球放进篮筐。

​洛佩兹说：“肯尼（主教练）估计会生气，但是我用余光在看，一直看着这一幕，我觉得特别可爱我也很喜欢”。

他不喜欢的是眼睁睁看到小球迷不能把篮球放到篮筐里，所以就那么自然地洛佩兹从椅子上站了起来，跑到球场上。作为一名7尺长人，洛佩兹很显然拥有身体优势去再帮助小球迷一点点，在比赛马上就要继续进行的最后一次尝试中，洛佩兹帮助小球迷把球投进了篮筐。

洛佩兹说：“我觉得我应该做点什么，我必须得出面帮他而且我也很高兴我能帮他，希望我们所有人帮那位小球迷度过了难忘的一个夜晚，对于他而言那个篮筐不容易投进，我们把他放在那里，我们给他球，我们给他助攻，但是他要把球投进”。

因为NBA推特账户的发布以及ABC电视台的播出，这段视频得以广泛流传。虽然广大篮网球迷都已经早已熟悉，不过这再次给我们展示了洛佩兹是怎样的一个7尺长人-一个十分友好的巨人，你也永远不会得知这位篮网明星会为你做出怎样的事情。

最佳时刻：洛佩兹得到职业生涯10000分

在周三与萨克拉门托国王的比赛中，洛佩兹的职业生涯总得分超过了10000分，他是篮网历史上的第二位也是最快来到一万分的球员。

赛前洛佩兹说他很荣幸可以得到一万分，虽然赛后洛佩兹十分谦逊并不想多谈，但是林书豪对于这个成就却有话要说。

“对于任何一个人而言在任何地方能得到10000分，都是十分伟大的成就，更不用说是在NBA了”。

的确这个赛季洛佩兹在三分线的进步有目共睹，但是作为一个中锋他的第一万分就像往常一样，来自一个暴力却不嚣张的扣篮。恭喜你大洛，已经来到一万分，未来还有更多的精彩！

最佳球队时刻：篮网109-100击败国王

​很显然本次客场之旅的最佳瞬间肯定是篮网战胜国王的那场。

主教练阿特金森在赛后说：“如果你说是否有一支球队值得本场胜利，小伙子们一直都在努力在进步，我很高兴这是一场团队胜利，每个人都做出了贡献。”

布鲁克林，无所畏惧。