Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Suns 25.0 21.5 17.7 35.8 Grizzlies 19.9 18.8 17.1 31.9 12.4 Mavericks 13.8 14.2 14.5 23.8 29.0 4.5 Hawks 13.7 14.2 14.5 8.5 32.3 15.5 1.3 Magic 8.8 9.6 10.6 26.2 35.9 8.4 0.4 Bulls 5.3 6.0 7.0 44.0 33.1 4.5 0.1 Kings 5.3 6.0 7.0 57.3 22.6 1.8 Nets 2.8 3.3 3.9 72.5 16.8 0.8 Knicks 1.7 2.0 2.4 81.3 12.2 0.4 Lakers 1.1 1.3 1.6 87.0 8.9 0.2 Hornets 0.8 0.9 1.2 90.8 6.3 0.1 Pistons 0.7 0.8 1.0 93.5 3.9 Clippers 0.6 0.7 0.9 96.0 1.8 Nuggets 0.5 0.6 0.7 98.2

Cleveland will receive Brooklyn's pick

Philadelphia will receive the L.A. Lakers' pick if it lands on 1, 10, 11 or 12

Boston will receive the L.A. Lakers' pick if it lands on 2 or 3

L.A. Clippers will receive Detroit's pick if it lands on 12 or 13