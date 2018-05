Restmen de Temporada 2018: Tyler Ennis

Resumen de temporada

Tyler Ennis pasó gran parte de la temporada cumpliendo el rol de armador de la segunda unidad, promediando 4.1 puntos y 1.9 asistencias.

El jugador, en su segundo año con los Lakers, vio su rol cambia a menudo, ya que también fue titular en algunas ocasiones cuando Lonzo Ball se lesionó, y luego fue relegado a la banca para darle minutos a Brandon Ingram y Alex Caruso en su posición.

Su producción fue similar a la que le dio a los Lakers la temporada previa. La gran diferencia estuvo en su puntería perimetral, ya que su porcentaje de triples bajó del 38.6 al 25.0.

Lakers had their best stretch last night when Tyler Ennis was running the offense.



He wasn't nearly as effective off the ball, but the 23-year-old did a nice job of getting guys open looks, attacking the paint and pushing the pace. pic.twitter.com/iwklFTP2g5