Restmen de Temporada 2018: Alex Caruso

Resumen de temporada

Lo que comenzó con una invitación a la Liga de Verano terminó con un contrato dual y un puñado de partidos como titular para Alex Caruso.

El base de 24 años tuvo un rol en la NBA mucho más grande que varios de sus colegas de contratos duales en la liga, disputando 37 juegos con los Lakers y promediando 3.6 puntos y 2.0 asistencias.

Él condujo a menudo la ofensiva de la segunda unidad, y demostró ser un mejor pasador que lo reflejado en su número de asistencias.

Caruso también fue un defensor oportuno, brillando en las líneas de pase. Además, su tarea con los South Bay Lakers le permitió terminar segundo en la votación para el Mejor Defensor del Año de la NBA G League.

Caruso también fue nombrado al Segundo Equipo de la G League tras terminar noveno en la liga tanto en asistencias (7.7) como en robos (2.0) con South Bay.

