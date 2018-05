Resumen de Temporada 2018: Lonzo Ball

Resumen de temporada

La primera temporada de Lonzo Ball en la NBA lo vio convertirse en una pieza fundamental de la identidad de los Lakers.

Su juego versátil y de alto voltaje fue indicativo de cómo los Lakers quieren jugar de cara hacia el futuro.

Ball se estableció instantáneamente como uno de los pasadores más talentosos de la liga, disparando pases de 80 pies del largo de la cancha y más. Si él hubiera jugado seis partidos más, el base habría terminado octavo en la tabla de asistencias de la liga con 7.2 por juego.

Brandon Ingram & Lonzo Ball impress in a heavyweight fight.



B.I.: 26 pts (10/15 FG), 6 ast

Zo: 13 pts, 11 ast, 8 reb



Play of the night

Ingram goes under the screen & still contests LeBron's 3. Lonzo instantly whips a 90-foot dime off the glass.



: https://t.co/pLXOrOIKkL pic.twitter.com/4Fg7qezBpp — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) December 15, 2017

Ball también brilló constantemente en los tableros, promediando 6.9, lo que se hubiera ubicado tercero entre los bases/escoltas calificados. Su presencia en el rebote fue esencial para poder poner en marcha la ofensiva de transición, donde los 17.5 puntos de contragolpe por juego de los Lakers fue la segunda mayor cantidad de la NBA.

En total, Ball tuvo el tercer ritmo más alto de cualquier jugador en la NBA.

Él también demostró ser un excelente defensor, particularmente lejos de la bola. Lonzo constantemente interrumpió líneas de pase y eso lo hubiera ubicado noveno en robos (1.69) de haber calificado.

El armador fue aún más efectivo tras el receso por el Juego de Estrellas, donde promedió la segunda mayor cantidad de robos (2.06).

Lonzo Ball leads the league in both steals (2.6) and deflections (4.3) for the month of March.



Constantly jumping passing lanes, sneaking up for inbounds passes and general free safety-like ballhawking. pic.twitter.com/RRXit5RNrK — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) March 22, 2018

Sin embargo, gran parte de la atención alrededor de Ball se basó en sus problemas con el tiro. El jugador de 20 años disparó 36.0 por ciento de cancha, 30.5 en triples y 45.1 en la línea de tiros libres.

A Ball — quien promedió 10.2 puntos – la gerencia le pidió que “perfeccionara” su poco ortodoxa mecánica de tiro en lugar de abandonarla.

El oriundo de Chino Hills de todas maneras tuvo buenas rachas con el tiro y estuvo cerca de la media de la liga en tiros con los pies plantados, pero necesitará más consistencia de cara a lo que se viene.

Gotta give some credit to Julius Randle, who had a part in all 3 of Lonzo’s clutch 3-pointers.



• Screens Ginobili, who goes under.

• Draws Ball’s defender into the paint & kicks out for the assist.

• One more screen to give Zo just enough room. pic.twitter.com/sXuCgHy7UE — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) March 4, 2018

Numeritos

13: Los juegos que necesitó para conseguir el triple-doble más joven de la historia*. A los 20 años él tuvo 19 puntos, 13 asistencias y 12 rebotes ante Milwaukee.

29: Los puntos anotados ante Phoenix en el segundo juego de su carrera. Él también tuvo 11 rebotes y nueve asistencias.

58.6: El porcentaje disparado en tiros dando un paso hacia atrás. Ball fue especialmente preciso en triples en esa categoría (12/18).

*Marca luego superada por Markelle Fultz de los Philadelphia 76ers.

Lonzo Ball has now hit 9 of his last 11 step-back jumpers.



Definitely his most comfortable shot. pic.twitter.com/f6q9tKXdrm — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) March 4, 2018

Lo que se viene

El Presidente de Operaciones de Baloncesto Magic Johnson dejó en claro lo que espera de Ball, diciendo que este será “el verano más importante de su vida”.

Ball está listo para el reto, y dijo que tiene una lista de habilidades sobre las que trabajará.

Uno de los pedidos de la gerencia es que sume algo de músculo a su envergadura, ya que al fortalecerse podrá jugar de manera más física y mantenerse en la cancha más seguido tras perderse 30 juegos por lesión.

Ball también se enfocará en mejorar su ofensiva individual, ya que las defensas se preocuparon más por su habilidad para conducir que en defenderle sus propias canastas.

Él dijo que “su enfoque principal será anotar desde todos los niveles, especialmente desde el pick and roll”, lo que significa sumar más tiros en suspensión y flotadores a su arsenal.