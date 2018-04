Resumen de Temporada 2018: Andre Ingram

Resumen de temporada

La temporada de Andre Ingram duró solo dos partidos, pero esos le alcanzaron para ser una de las mayores historias de la NBA.

Tras una década esforzándose en la G League, el escolta de 32 años finalmente recibió la convocatoria – aprovechándola al máximo.

Él anotó 19 puntos en su debut – encestando sus primeros cinco tiros – y recibió cánticos de “MVP” por parte de la afición del STAPLES Center.

Ingram luego pasó a un rol de creador en el último juego de la temporada, repartiendo seis asistencias en la paliza sobre los Clippers.

Andre Ingram let it fly in his NBA debut, finishing with 19 points on a 4-5 shooting clip from behind the arc. pic.twitter.com/rdRXUor667

Numeritos

47.5: Su porcentaje en triples en la G League esta temporada, para liderar a toda la competición.

384: Los juegos disputados en la G League antes de recibir su convocatoria.

713: Los triples encestados en su carrera en la G League – 176 más que su más inmediato perseguidor.

Just the possession that the Lakers needed after a slow start.



Josh Hart beats DeAndre for the loose rebound, and some ball movement leads to a triple from (who else?) Andre Ingram. pic.twitter.com/A5Njg059qD