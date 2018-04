Resumen de Temporada 2018: Thomas Bryant

Resumen de temporada

La NBA no vio mucho de Thomas Bryant en su temporada de novato, pero la G League disfrutó del talento de la selección No. 42 de los Lakers.

Bryant dominó con los South Bay Lakers, siendo nombrado al Primer Equipo de la G League, y terminando segundo en la carrera por el Novato del Año.

El interno de 6’10 de estatura mostró toda su versatilidad con South Bay.

Siendo probablemente la mayor amenaza en el pick and roll en la G League, él nunca dudó en ir hacia el canasto y terminar alley-oops, y su 74.3 por ciento en dobles fue el mejor de la competición.

Las defensas también debieron preocuparse de su tiro de tres puntos, ya que él disparó un saludable 36.4 por ciento de larga distancia, conectando en 1.8 triples por partido.

