Resumen de Temporada 2018: Julius Randle

Resumen de temporada

Ningún jugador de los Lakers dio un salto de la magnitud del de Julius Randle, quien dominó pasajes enteros de la temporada en ambos lados de la cancha.

Randle llegó al campamento de entrenamientos en gran condición física, pero comenzó la temporada saliendo desde la banca.

Sin embargo, el texano de 23 años brilló como el pivot en alineación bajas en la segunda unidad, y ese éxito continuó cuando le dieron la oportunidad de ser el ala-pivot titular durante la mayoría del año.

Randle fue el jugador más completo del equipo, promediando 16.1 puntos (igualado con Kyle Kuzma y Brandon Ingram en el liderato), y disparando 55.8 por ciento en tiros de cancha – la décima mejor marca de la NBA.

Él fue una bestia en la pintura en todas las facetas. Gracias a su gran combinación de poder y rapidez, Randle demolió a sus defensores en el poste, saliendo del pick and roll y manejando la bola.

Julius Randle was key on both ends of the floor in crunch time.



He leads the league in pick-and-roll points per possession (1.37), so the Lakers fed him three straight P&Rs. He scored on all three.



: https://t.co/FdaWMbjiec pic.twitter.com/HSVzBW4PBm — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) December 8, 2017

Él terminó el año con la novena mayor cantidad de puntos en la pintura en la liga (11.5).

Randle particularmente mejoró tras el receso del Juego de Estrellas, promediando 19.5 puntos, 9.4 rebotes y 3.2 asistencias durante el último tramo de la temporada – desatando su poderío físico en el poste.

2) Julius Randle has overpowered every matchup during the Lakers' win streak.



He has put up 19.0 points (primarily by bulldozing opponents in the post), prompting Magic Johnson to say, "This is the best I've ever seen him play." pic.twitter.com/IBaOlCDVVr — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) February 10, 2018

Sin embargo, su mayor mejora fue en la parte defensiva. Tras ser considerado un defensor decepcionante a principios de su carrera, Randle se convirtió en la pieza más versátil en el canasto propio de los Lakers.

Él mostró la fortaleza para frenar a los internos en la llave, y también la velocidad para intercambiar y acorralar armadores rivales.

Julius Randle in the starting lineup: 17.6 pts, 10.3 reb, 3.1 ast, 56.0% FG



Ast. coach Jesse Mermuys (who works closely with Randle) was most impressed by Randle's defense of late.



He called Julius a "genetic giant" because of the strength needed to wall off Zach Randolph here. pic.twitter.com/6G2iWXpkXq — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) January 11, 2018

Sin esa herramienta, la defensa de los Lakers (basada en gran parte en intercambiar marcajes) no hubiera podido crecer en eficiencia desde el último puesto e 2016-17 al No. 12 esta temporada.

Sus oponentes trataron de atacarlo, ya que él se enfrentó a la tercer mayor cantidad de jugadas en aclarados en la liga. Sin embargo, ellos a menudo se fueron con las manos vacías, ya que Randle los dejó en un 36.8 por ciento de cancha en ese tipo de tiros.

How about Julius Randle's defense when switched onto a couple of scoring champions in crunch time? pic.twitter.com/HiV0nW5bEu — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) November 30, 2017

Numeritos

36: Los puntos anotados en la victoria ante los Cavaliers el 11 de marzo. Randle disparó 14/18 de cancha para lograr la mejor marca de su carrera, capturando además 14 rebotes.

82: Los juegos disputados por Randle, siendo el único jugador de los Lakers en jugar todos los partidos. Ese fue un gran logro para alguien que se perdió virtualmente toda su temporada de novato.

278: Las bandejas anotadas por Randle, la cuarta mayor cantidad en la NBA por detrás de LeBron James (403), Giannis Antetokounmpo (338) y Russell Westbrook (335).

Julius Randle bullied his way to a career-high 36 points.



Here, he sets a pick and practically tosses former teammate Jordan Clarkson before rolling for an easy bucket.



: https://t.co/50j7FBktRO pic.twitter.com/GiUZaCQ8P7 — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) March 12, 2018

Lo que se viene

La agencia libre restringida de Randle será una de las grandes historias de la temporada baja de los Lakers.

Tanto Randle como Luke Walton expresaron sus deseos de que continúe en los Lakers, mientras que la gerencia están utilizando el trabajo del ala-pivot como espejo para jugadores jóvenes como Ingram y Lonzo Ball.

Mientras tanto, Randle continuará puliendo su juego.

Tras enfocarse en sus primeros años en lo que podía sumar a su juego – específicamente el uso de su mano derecha y su tiro de media distancia – Randle ahora se enfocará en perfeccionar las herramientas con las que ya cuenta.

Durante su entrevista de salida, Randle recordó un consejo de Kobe Bryant: “Si quieres ser imparable, el truco es que todos sepan lo que vas a hacer y que no puedan frenarlo”.

Julius Randle (27 pts, 12 reb) was a headache for Porzingis last night.



JR walks the 7-foot-3 guy under the rim for the offensive board, puts him into the popcorn machine and finishes over the other big. pic.twitter.com/OAnih31d4u — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) January 22, 2018