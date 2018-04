Resumen de Temporada 2018: Ivica Zubac

Resumen de temporada

Ivica Zubac pasó gran parte de la temporada esperando su oportunidad, ya que la rotación de los Lakers estaban repleta de pivots tradicionales (Brook Lopez y Andrew Bogut) y otros capaces de hacerlo en alineaciones más bajas (Julius Randle y Larry Nance, Jr.).

De esa forma, él no entró a la rotación hasta que Bogut fue cortado y Nance, Jr. canjeado.

Cuando estuvo en cancha, él fue un contribuidor sólido en el tablero ofensivo y anotó la mayoría de sus puntos en bandejas y volcadas.

Zubac snags the rebound and slams it home to finish the quarter! #LakeShow (: @SpectrumSN , @spectdeportes & NBA TV) pic.twitter.com/TaqIF3eMQz

Sin embargo, él promedió 3.7 puntos y 2.8 rebotes en la temporada, bajando desde los 7.5 y 4.2 cuando tuvo más oportunidades la temporada pasada.

De todas maneras, Zubac tuvo bastante práctica con los South Bay Lakers, liderando a ese equipo en goleo (21.7) y rebotes (9.7).

Él terminó sexto en la NBA G League en tapones (2.2) y octavo en porcentaje de tiros de cancha (61.0).

Numeritos

8: Los tiros intentados y anotados ante Minnesota el 15 de febrero. Él terminó con 19 puntos y 11 rebotes, ambas sus mejores marcas de la temporada.

110: Su cantidad de tiros en la pintura. Zubac intentó apenas 12 desde afuera de la llave, disparando 2/11 de media distancia y fallando su único triple.

410: Los minutos disputados por Zubac esta temporada – 199 menos que en su año de novato.

Ivica Zubac played his best game of the season with 19 points and 11 rebounds, hitting all 8 of his shots from the field. pic.twitter.com/VhAElhjKRX