Resumen de Temporada 2018: Brandon Ingram

Siendo más joven que la mayoría de los novatos, Brandon Ingram tuvo una segunda temporada profesional digna de una selección No. 2, terminando en un triple empate por el liderato de goleo de los Lakers (junto a Julius Randle y Kyle Kuzma).

Ingram promedió 16.1 puntos por noche (casi siete más que la temporada pasada) y duplicó su producción en asistencia con 3.9 por partido. Ambas mejoras partieron del desarrollo en sus penetraciones al aro, ya que él atacó el doble que el siguiente Laker en la lista.

Brandon Ingram has done a great job finishing through contact tonight.



Mientras que sus inusuales rutas y definiciones desde ángulos creativos fueron las claves en su explosión anotadora, él también refinó la mecánica de su tiro – disparando 41.5 por ciento en tiros con los pies plantados, siendo esa la mejor marca del plantel.

Además de conseguir su propia ofensiva, el alero de 20 años progresó muchísimo como generador de juego, primordialmente penetrando y distribuyendo. Él fue el base titular en 10 juegos en febrero, promediando 18.6 puntos y 5.2 asistencias, colaborando a que el ritmo de juego del equipo no decayera ante la ausencia del lesionado Lonzo Ball.

Él también mejoró en el lado defensivo, utilizando su envergadura de 7’3 para marcar la sexta mayor cantidad de triples en la NBA por partido (4.2), mientras que sus oponentes dispararon un 3.5 por ciento menos con él defendiéndolos.

One of Brandon Ingram's best defensive halves of the season. Contested a ton of shots.



Numeritos

3: Partidos jugados tras el regreso de Ball. Ingram se perdió la mayoría de marzo y abril por una distensión en la ingle y una conmoción cerebral.

32: Los puntos anotados ante Golden State el 29 de noviembre. Ingram alcanzó la mejor marca de su carrera con una mezcla ideal de siete canastas en la cercanía del aro y cinco en tiros en suspensión.

39.0: Su porcentaje en triples, un aumento de casi 10 por ciento comparado con el año pasado. Ingram metió 14 triples menos que la temporada pasada, pero en 82 intentos menos.

Brandon Ingram completely shredded the Warriors on switches for six of his 11 baskets.



Slower bigs stood no chance when he attacked the rack. Mixed in a pull-up, a hesi, some crazy angles.



Lo que se viene

Este será otro verano crucial para Ingram, a quien el Presidente de Operaciones de Baloncesto Magic Johnson describió como el “jugador más versátil que tenemos en el equipo”.

Gran parte de su desarrollo dependerá de su “transformación” física. La gerencia quiere que Ingram, quien solo disputó 59 partidos, sume fortaleza su físico para ser capaz de dar un salto en performance y durabilidad.

Ingram también dijo que trabajará en el manejo del balón y su tiro, mientras que Johnson expresó la necesidad de convertirse en un líder más vocal, particularmente al final de los partidos.