Kyle Kuzma, batallando contra la fatiga al servicio del equipo

EL SEGUNDO – Para Kyle Kuzma, vencer al cansancio es solo una cuestión de actitud.

Mientras que otros jugadores se chocan contra el muro de los novatos a mediados de temporada y jamás se recuperan, el novato de los Lakers continúa su marcha, sin dejar que nada lo detenga.

Ni siquiera un esguince en su tobillo derecho, que lo tiene a maltraer desde el 13 de marzo cuando se lo lesionó ante los Denver Nuggets. El producto de la Universidad de Utah se perdió apenas un partido – la noche siguiente ante Golden State – y regresó a la cancha tres días después ante Miami.

Desde entonces, lejos de bajar su carga o la intensidad de sus momentos en cancha, Kuzma ha promediado 39.3 minutos en 10 partidos.

“Él juega hasta el agotamiento y muchas veces sigue adelante”, remarcó Luke Walton. “Está el dicho que dice que ‘la fatiga nos hace a todos cobardes’, y es verdad, con la excepción de algunos jugadores especiales que saben superarlo. Ellos saben superarlo y Kuzma esta noche lo hizo. Hay algunas noches que me dice que necesita un descanso…y lo saco, pero esta noche podía ver que no iba a pedir salir del juego, que iba a fajarse”.

Kuzma terminó rengueando, y al ingresar al vestuario se lo vio con su pie derecho sumergido en un bote con agua y hielo. Minutos antes, tras recibir una falta en el tiempo suplementario, el ala-pivot se quedó recostado en el suelo algunos segundos extra, donde se lo pudo ver decir: “Estoy tratando de recuperar el aliento”.

"I’m just trying to catch my breath." - Kyle Kuzma pic.twitter.com/3WLDnAhyRW