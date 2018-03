Lakers pierden el duelo de estilos en derrota ante el Heat

LOS ÁNGELES – Lakers perdieron el duelo de estilos.

En la batalla entre el equipo más rápido de la NBA (los laguneros, con 103.2 posesiones por partido) y el quinto más lento (Miami con 97.5), los visitantes lograron aplicarle los frenos al partido y así llevarse un triunfo valiosísimo en su lucha por posicionarse de la mejor manera en la postemporada.

Luke Walton se mostró molesto ya que el gran objetivo era imponer su juego defensa férrea y contragolpes constantes.

“Fueron más fuertes que nosotros esta noche, algo que es realmente frustrante”, reconoció. “No quiero perder, pero no me importa perder si el otro equipo hace las jugadas. Tuvimos momentos de jugar nuestra marca de baloncesto y ser físicos y lograr frenarlos. Ellos terminaron con 18 tiros más que nosotros. Nuestra meta principal era no perder la bola y controlar el ritmo. No hicimos un buen trabajo en eso esta noche”.

La primera parte se cumplió, ya que los Lakers dejaron a Miami en un 38.3 por ciento en tiros de cancha, con apenas 14 tiros libres en toda la noche.

Sin embargo, los locales cometieron 20 pérdidas (para 20 puntos de los de la Florida) y les permitieron 12 rebotes ofensivos. Además, pese a una noche con buena puntería, se fallaron cuatro tiros libres – un detalle crucial en cualquier partido que se define por la mínima diferencia.

“Fueron el equipo más físico y no pudimos ir hacia nuestras fortalezas”, agregó Isaiah Thomas. “Solo anotamos 91 puntos y definitivamente queremos estar arriba de 100 puntos cada juego”.

La figura de los Lakers fue Julius Randle, que terminó con 25 puntos y 12 rebotes, fallando una canasta en el último minuto que hubiera estirado la ventaja de los angelinos a tres puntos.

El ala-pivot, quien disparó 9/17 de cancha, también era el encargado de tomar el tiro final, saliendo del último tiempo muerto con 7.5 segundos en el reloj. Sin embargo, la defensa de Miami obligó a un cambio de planes, y fue finalmente Thomas el que tomó la responsabilidad, fallando un tiro en suspensión a 14 pies del canasto.

“Pensé que iba adentro”, se lamentó el ex jugador de los Cavaliers.

Thomas tuvo quizás su peor noche con la camiseta de los Lakers, terminando 1/9 de cancha y con apenas cinco puntos y tres asistencias.

Lonzo Ball tampoco estuvo preciso, y terminó con nueve puntos en 4/15. Sin embargo, el base repartió ocho asistencias y capturó ocho rebotes.

Brook Lopez tuvo otra gran actuación, castigando desde larga distancia (4/6 en triples) y terminando con 18 puntos. Kyle Kuzma y Travis Wear también agregaron 11 cada uno.

Los Lakers, ahora con marca de 31-38, afrontarán una nueva gira de carretera, comenzando el lunes en Indiana antes de hacer paradas en New Orleans, Memphis y Detroit antes de regresar al sur de California, donde jugarán ocho de sus últimos nueve partidos en STAPLES Center.