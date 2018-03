Lakers firman al ala-pivot Derrick Williams

EL SEGUNDO – Los Lakers firmaron al alero Derrick Williams a un contrato de 10 días, según anunció hoy el gerente general Rob Pelinka.

Williams apareció en 15 juegos (seis como titular) con los Tianjun Gold Lions de la Chinese Basketball Association, promediando 20.0 puntos, 6.6 rebotes y 1.4 asistencias por juego. Una ex selección No. 2 del Draft de 2011, Williams tiene promedios en su carrera de 8.9 puntos y 4.0 rebotes en 426 juegos (112 como titular) con Minnesota, Sacramento, New York, Miami y Cleveland.

La nómina cuenta ahora con 17 jugadores, incluyendo dos con contrato dual.