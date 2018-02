Los 20 de Kuzma no evitaron la derrota de Estados Unidos

LOS ÁNGELES – Una ráfaga de Kyle Kuzma amenazó brevemente la supremacía del equipo del Resto del Mundo pero no logró prevenir un revés abultado.

El novato de los Lakers anotó 11 de sus 20 puntos en un lapso de dos minutos sobre el comienzo del cuarto periodo, pero el equipo de Estados Unidos cayó por 155-124 el viernes por la noche en el juego Kickstart Rising Stars.

Kuzma calentó la muñeca para terminar un sólido 9/18 en tiros de cancha, incluyendo 2/7 en triples. A eso le agregó siete rebotes y dos asistencias en 19 minutos.

Vale recordar que los Lakers venían de jugar en noches consecutivas, por lo que se sabía de antemano que su participación sería limitada.

Sin embargo, el oriundo de Flint (Michigan) aprovechó su chance y fue el segundo mayor goleador de su equipo, solo por detrás de los 35 puntos de Jaylen Brown.

La participación de Ingram fue aún más limitada.

El alero tuvo apenas 12 minutos de cancha, en los que aportó ocho puntos y tres rebotes, disparando 4/6 de cancha. El producto de Duke también colaboró con tres rebotes, una asistencia y un robo.

Su jugada principal fue este alley-oop por la línea de base tras el pase de Donovan Mitchell.

Lo principal para los Lakers es que ambos sortearon la competición sin mayores complicaciones, y que ahora tendrán varios días de vacaciones para recuperarse física y mentalmente para lo que queda de la temporada.

“Es alejarme del baloncesto, al menos por uno o dos días, y tratar de vivir una vida regular”, explicó Ingram. “Tratar de alejarme. Volviendo, tenemos esos dos días para reflexionar sobre cómo puedo ser mejor y como el equipo puede ser mejor”.

Los Lakers volverán a la competencia el próximo viernes, cuando enfrenten a Dallas Mavericks en STAPLES Center.

“Siento que necesitamos purificarnos tras ganar mucho y dar algunos pasos hacia atrás”, opinó Kuzma. “Creo que es algo bueno en general. Necesitas tomar tiempo para descansar. Volvemos al trabajo el miércoles, así que estaré en la playa en algún lado relajándome”.

