Notas de carretera: Lonzo, Frye, Ingram, Payton II/Bryant

EL SEGUNDO – Luke Walton repasó la actualidad de su club antes de partir hacia la última gira de carretera previa al Juego de Estrellas 2018.

El equipo enfrentará el miércoles a los New Orleans Pelicans y cerrará su calendario antes del receso el jueves en un partido de televisión nacional ante Minnesota Timberwolves.

Estos fueron algunos de los temas más relevantes:

EVOLUCIONA BALL

En el día en el que se cumplió un mes desde su lesión ante Dallas Mavericks, Lonzo Ball logró dar un paso importante hacia su regreso.

“Todavía está un poquito dolorido, pero sigue con buen progreso”, contó el entrenador.

El base formó parte de la práctica del martes, y si bien no lo hizo 100 por ciento a la par de sus compañeros, él lo hizo con contacto por primera vez tras sufrir ese esguince del ligamento colateral medio en su rodilla izquierda. Walton agregó que se lo vio bien, pero que el jugador está un poco dolorido.

“No va a jugar mañana”, confirmó. “Con los partidos consecutivos y la semana de descanso luego de eso…el progreso es fantástico pero no tiene sentido arriesgarlo ahora mismo”.

A post shared by Lakers Scene (@lakersscene) on Feb 12, 2018 at 12:14pm PST

INGRAM: FRANCOTIRADOR

No es una exageración señalar que Brandon Ingram atraviesa el mejor pasaje de su carrera tirando desde más allá del arco.

El alero ha encestado 11 de sus últimos 16 triples para un candente 68.8 por ciento en sus últimos siete partidos. Previo a eso, el producto de Kinston llevaba cinco partidos consecutivos sin encestar desde larga distancia.

“La manera que ha jugado, y la manera que ha estado creando para nosotros realmente lo ha puesto en un buen ritmo”, señaló. “Está disparando con confianza extrema ahora mismo. No está tomando malos triples. Normalmente son de adentro hacia fuera o tiros (tras varios pases)”.

Su nueva puntería le ha permitido llegar a un promisorio 39.3 por ciento en triples en la temporada.

“Un jugador que tiene la sensibilidad y un juego completo como Brandon, cuando realmente está involucrado en hacer todos los aspectos del juego, creo que eso eleva su confianza”, agregó Walton. “Jugar de la manera que lo hace, en cuanto a no solo ser un anotador sino también marcar la base rival, hacer jugadas e impulsar el ritmo, le permite que cuando la bola le llega, se siente realmente bien en sus manos”.

EL ROL DE FRYE

El debut de Channing Frye está a la vuelta de la esquina.

“Channing es alguien que realmente puede espaciarnos la cancha”, apuntó Walton. “Estoy interesante verlo con Kuz como 4 y 5 y jugar con ese tipo de espacio.

El entrenador lagunero alabó también la influencia positiva que ya está ofreciendo el ex pivot de los Cleveland Cavaliers.

“Es un veterano que será fantástico en el vestuario”, opinó. “Ya lo es. El tipo nunca se calla, pero siempre es positivo, y siempre tratando de ayudar a los jóvenes. Da consejos durante toda la práctica y es un gran tipo para tener cerca. Estoy entusiasmado por tenerlo (en la cancha) también”.

VIAJAN PAYTON II Y BRYANT

Con Ball marginado y Alex Caruso muy cerca de cumplir los 45 días que estipula su contrato dual, los Lakers convocaron a Gary Payton II para reforzar la plantilla en los próximos dos partidos.

El base viene de dos soberbias actuaciones con los South Bay Lakers, con 21 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias ante los Texas Legends el lunes (victoria en la que el equipo anotó 155 puntos, la mayor cantidad en la historia de la franquicia), y 23 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias el domingo ante Santa Cruz Warriors.

Recordemos que Payton II también había sumado un triple-doble en su debut con la filial de los Lakers.

Bryant, quien ha disputado gran parte de la temporada con South Bay, también estará presente en la gira. El pivot promedia 19.5 puntos, 7.0 rebotes y 1.6 tapones en 27 juegos, disparando 61.0 por ciento en tiros de cancha y 36.6 en triples.

Gary Payton II (two-way) and Thomas Bryant (recalled) will join the @Lakers for their upcoming two-game road trip. #LakeShow #SBLakers pic.twitter.com/c4ETL2pMhB