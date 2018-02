Lakers logran ante OKC su mayor victoria de la temporada

LOS ÁNGELES – Profesionalismo.

Eso es lo que mostraron los Lakers, según Brandon Ingram, el jueves por la noche para vencer a Oklahoma City y sumar la octava victoria consecutiva en STAPLES Center.

Esto sucedió en el marco de un día emotivo, en el que el plantel vio partir a Jordan Clarkson y Larry Nance, Jr., quienes fueron enviados a Cleveland Cavaliers en un canje cerca del mediodía.

“Tratamos de ser profesionales”, opinó Ingram. “Fue difícil, y sabemos que hay otro lado en el baloncesto, que es el negocio del baloncesto, pero lo bueno es que somos amigos fuera del baloncesto y siempre tendremos la conexión, pero era importante venir y tratar de ser profesionales y hacer lo mejor para conseguir una victoria”.

La diferencia de 25 puntos fue la más abultada de la temporada, y además los Lakers llevan cuatro triunfos al hilo – y 12 de sus últimos 16.

A post shared by Lakers Scene (@lakersscene) on Feb 8, 2018 at 9:19pm PST

Ellos lo hicieron en uno de esos partidos tramposos ante un rival que no tuvo a dos de sus mejores figuras, ya que Russell Westbrook y Carmelo Anthony quedaron descartados por sendas lesiones de tobillo.

Sin embargo, tras un arranque candente de Paul George, los Lakers se apegaron al plan y a su estilo de juego, y resolvieron el partido promediando el tercer cuarto.

“Viene desde adentro”, explicó Luke Walton sobre la motivación para seguir ganando partidos. “Viene de un grupo de muchachos que trabaja realmente duro juntos…Es un grupo que ha perdido nueve seguidos. Que ha perdido muchos partidos al principio de la temporada en los que tuvieron la chance de ganar. Aprendes de eso y sigues trabajando, y sigues luchando, y mejoras”.

El entrenador agregó que la confianza se refleja en el semblante de sus dirigidos y en la manera con la que se desenvuelven en la cancha.

“La manera que están cantando jugadas, la manera que están elevando su juego defensivamente en el último cuarto”, señaló. “Es parte del proceso”.

Julius Randle was a force in the paint again tonight with 17 points and 6 boards #LakersWin pic.twitter.com/ITmY9D90p4