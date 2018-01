Agradecido, Elgin Baylor palpita el arrivo de su estatua

LOS ÁNGELES – El brillo en los ojos de Elgin Baylor lo decía todo.

La leyenda de los Lakers finalmente recibirá el reconocimiento que se merece, ya que la organización le dedicará una estatua afuera de STAPLES Center en Star Plaza el próximo 6 de abril.

El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto fue honrado el viernes al final del primer cuarto del encuentro ante los Indiana Pacers, y charló con los medios gráficos durante algunos minutos antes del partido.

Por sobre todas las cosas, Baylor se mostró contento por el reconocimiento.

“Es fantástico y estuve emocionado porque me daba curiosidad cómo sería pasar por todos esto”, explicó. “Estoy muy agradecido de tener la estatua”.

El 11 veces seleccionado al Juego de Estrellas reflexionó sobre su paso por los Lakers, con los que jugó entre 1959 y 1971.

“Pienso en mis ex compañeros porque los jugadores con los que jugué éramos de una relación muy cercana, las familias la pasaban juntas, con cenas y todo eso”, dijo.

Baylor, a quien Luke Walton llamó el “Kobe antes de Kobe, Jordan antes de Jordan”, reconoció que nunca imaginó lograr lo que logró.

“Incluso cuando estaba en la secundaria o la universidad, solo pensaba en divertirme”, avisó.

Y vaya si lo hizo, terminando su ilustre carrera con 23,149 puntos, 11,463 rebotes y 3,650 asistencias en 14 años de carrera.

En cuanto a la pose de la estatua – que acompañará a las de Jerry West, Chick Hearn, Shaquille O’Neal, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar – Baylor dijo que le dejará esa decisión a los artistas.

“Ni siquiera lo he pensado”, dijo entre risas. “Solo (que tenga) una sonrisa y muestre mis dientes”.

Lakers Legend Elgin Baylor talks about being honored with a statue outside of Staples Center on April 6 pic.twitter.com/E7FV49AjGh