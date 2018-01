Lakers confirman su buen momento con triunfo ante Spurs

LOS ÁNGELES – “Respondimos como un equipo ha fracasado mucho y se cansó de hacerlo”.

Así explicó Luke Walton la fortitud mental de los Lakers para sacar el partido adelante ante uno de los rivales más disciplinados de la NBA, y de esa forma sumar su tercera victoria consecutiva – la racha más larga de la temporada.

Los Lakers tuvieron uno de sus mejores rendimientos defensivos del año, y a eso le agregaron el temple suficiente para sobrevivir un par de momentos de adversidad puntuales en los que los visitantes amenazaron con revertir el curso del partido.

La defensa fue clave, con el equipo rotando en unísono y apegándose al plan de juego de manera minuciosa.

“La comunicación ha continuado mejorando”, aseguró el entrenador de los laguneros. “Creo que la comprensión de los distintos esquemas a los que podemos recurrir a lo largo del partido, los muchachos están empezando a captarlas un poquito mejor. Ejecutamos los planes de juego más eficientemente. Creo que el esfuerzo defensivo de nuestros jugadores fue gigante esta noche, y fue finalmente por lo que ganamos el juego”.

Larry Nance, Jr., con 14 puntos, 10 rebotes y un par de robos y tapones se llevó todos los halagos como el gran responsable de un sistema que prácticamente anuló a Pau Gasol y LaMarcus Aldridge.

“Larry quizás haya sido nuestro jugador más valioso esta noche”, dijo Walton. “Creo que Brandon (Ingram) obviamente fue importantísimo al final (y Lonzo Ball) fue fantástico todo el juego. Diferentes jugadores en diferentes momentos hicieron jugadas gigantes para nosotros, pero creo que fue el juego de Larry, desde el primer momento que ingresó, hasta dejarlo en cancha el resto de la segunda mitad…él apagó fuegos en defensa, marcó a jugadores mas grandes, y estuvo en todos lados”.

