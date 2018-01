Lakers se benefician con la recuperación de Caldwell-Pope

EL SEGUNDO – El partido del domingo tuvo muchos ganadores, pero ninguno más grande que Kentavious Caldwell-Pope.

Tras una pálida actuación ante los Hornets el viernes, en la que vio gran parte de la segunda mitad desde la banca por decisión de Luke Walton, el escolta fue una pieza clave en el triunfo dominical ante los Hawks.

De un robo y una pérdida (sin puntos, rebotes o asistencias) en 20 minutos a 14 puntos en 3/5 de larga distancia y gran defensa en 23, KCP fue un hombre nuevo.

“Lució más relajado anoche”, opinó Walton. “Lució como su persona normal, algo que es bueno y que necesitábamos. Fue sólido durante el juego, no forzó nada, defensivamente estaba persiguiendo gente y peleando en las cortinas – las cosas que hace realmente bien”.

Walton había reemplazado a Caldwell-Pope con Josh Hart ante Charlotte, explicando después del partido que no lo notaba involucrado.

“Estaba apagado todo ese partido”, reconoció el ex jugador de los Pistons. “No me sentía bien. Estoy contento que me haya sacado. Tuve un paso atrás con eso y salir a jugar como jugué (el domingo) se sintió bien”.

Además, jugador se mostró contento por haber dejado atrás algunos problemas personales que lo obligaron a perderse partidos ante Cleveland, Houston (dos) y Minnesota.

“Fue difícil”, confesó. “Mi familia es todo lo que tengo aquí. Mis compañeros son parte de mi familia también, fue difícil no estar con ellos y con mi familia. Siento que los decepcioné. Tengo que aprender de mi error de aquí en adelante”.

El producto de Georgia dijo que lo que le tocó vivir el último mes lo distrajo por momentos.

“Se siente bien volver a mi rutina”, contó. “Pagué mis deudas y se siente bien volver a la rutina. Todo terminó, lo dejé atrás, y estoy mirando hacia delante y terminar la temporada. Feliz de estar en casa”.

Los Lakers extrañaron su tenacidad defensiva y puntería exterior, y la falta de su presencia veterana coincidió con el peor pasaje de la temporada.

Ya sin esa distracción, Walton cree que KCP volverá a su mejor nivel.

“Obviamente pienso que cualquier ser humano, ni hablar un atleta profesional jugando en esta plataforma, con la presión que tiene y haciendo lo que tuvo que hacer, que eso haya terminado seguramente es un gran alivio para él”, dijo el entrenador.