Lakers no pudieron seguirle el ritmo a OKC Thunder

LOS ÁNGELES – “Esta se sintió diferente…esta no sienta bien”.

Luke Walton describió con esas palabras el dolor tras la peor derrota de la temporada para los Lakers, tras caer por 37 puntos ante OKC Thunder.

Los angelinos sufrieron su octavo revés consecutivo y undécimo en los últimos 12 partidos, para ubicarse actualmente en el sótano de la Conferencia Oeste.

“Nuestro aficionados merecen mejor que eso, y la organización completa merece mejor que eso”, continuó el entrenador.

Tras un comienzo auspicioso con ventaja de 10 puntos, los Lakers se fueron al final del primer cuarto empatados 26-26. Sin embargo, desde ese punto el partido no fue competitivo, ya que los visitantes tuvieron a su trío de estrellas en todo su esplendor y los laguneros no lograron imponerse en defensa.

Al final, el Thunder disparó 60.2 por ciento en tiros de cancha, con supremacía de 66-44 en la zona pintada.

“La defensa nos falló, la ofensiva nos falló…(fue) una pobre performance”, reconoció Larry Nance, Jr.

Kyle Kuzma, quien lideró al equipo con 18 puntos, fue aún más autocrítico.

“Llanamente nos entregamos”, opinó. “Nos entregamos. Lo vieron, tuvieron canasta tras canasta y no tuvimos resistencia en nuestro juego defensivo. En nuestro juego ofensivo, cuando las cosas se pusieron difíciles, tratamos de hacerlo individualmente. No puedes hacer eso en esta liga”.

Walton hizo hincapié en esa falta de generosidad en ofensiva. Los Lakers repartieron 24 asistencias en 38 canastas, pero el movimiento de balón pocas veces fue óptimo.

“Tenemos que darnos cuenta que en esta liga no se trata de ofensiva, de tener número o tener tiros”, señaló. “Se trata de jugar baloncesto, de jugar defensa, poner cortinas y enfocarse en todas esas cosas, porque con la manera que eso nos permite jugar en transición, todos van a tener tiros. Todos tendrán sus oportunidades. Se sintió como que esta noche estábamos enfocados en las cosas equivocadas como grupo”.

La puntería exterior no se hizo presente (11/33 en triples), y los problemas en la línea de tiros libres tampoco mermaron (9/15). Walton señaló la eficiencia del equipo a la hora de no cometer faltas (apenas 10) como la parte mejor ejecutada del plan de juego.

El equipo tampoco tuvo picos de rendimiento en lo individual, aunque los veteranos Kentavious Caldwell-Pope (12 puntos, seis rebotes, y cuatro asistencias) y Brook Lopez (10 puntos y cinco rebotes) regresaron a la rotación y prometen inyectarle al equipo algo de estabilidad.

Nance, Jr. reconoció que no se atraviesa un buen momento.

“Hemos sido competitivos”, dijo. “Los últimos partidos no han sido buenos, pero esta noche estuvimos en nuestra peor (versión)”.

Kuzma se hizo eco de las declaraciones de Walton, y coincidió que esta derrota fue diferente.

“No tuvimos esfuerzo en la cancha y el resultado es el resultado”, sostuvo.

Pese a la frustración, el entrenador dijo que continuarán trabajando, ya que partidos como este no definen al grupo. Además, dijo que no espera que estas actuaciones sean la norma cuando el conjunto enfrente adversidad.

“Creo en el carácter de este equipo y lo arreglaremos”, concluyó.

