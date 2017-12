Lakers remontaron pero lograron superar a los Warriors

LOS ÁNGELES – Los Lakers están cumpliendo la promesa de Magic Johnson.

Prácticamente desde su regreso a la organización, el actual Presidente de Operaciones de Baloncesto – junto al gerente general Rob Pelinka – prometió que los Lakers serían un equipo divertido que garantizaría el esfuerzo noche tras noche.

El partido del viernes no fue más que la confirmación de una tendencia que se viene dando a lo largo de la temporada, pero que queda en clara evidencia en esta reciente seguidilla de partidos ante los mejores equipos de la NBA.

La derrota – ajustada, nuevamente – ante los Golden State Warriors terminó con un equipo que volverá a casa sabiendo que dejó hasta la última gota de sudor sobre el parquet de Oracle Arena.

“Mi reacción es que amo a este grupo de muchachos”, confesó Luke Walton. “La manera que compiten noche tras noche ante muy buenos equipos recientemente es impresionante. He estado en Oracle durante algunos años y cuando involucras a la afición así y tienes a un equipo contra las cuerdas, eso suele ser el golpe de nocaut. Reté a los muchachos en el entretiempo a seguir trabajando en lo que nosotros debemos mejorar, sin preocuparnos por el resultado, y mejoramos nuestra defensa, tuvimos algunos desvíos, nuestro juego de correr arrancó y nos dimos la chance de ganar”.

Los angelinos fueron un torbellino en la segunda mitad, saliéndose del letargo y las imprecisiones de los primeros 24 minutos para golpear primero en el complemento. Con Kyle Kuzma como bandera y con Julius Randle contagiando al resto, los laguneros fueron al frente con más ímpetu que orden, y con una furia que claramente afectó a los campeones defensores.

Brandon Ingram tuvo una tarea defensiva fantástica sobre Kevin Durant, quien comenzó 5/5 de cancha y luego encestó apenas cuatro de sus últimos 15 tiros al aro. Eso cerró los circuitos de juego de Golden State, y tras ajustar algunos errores puntuales – pérdidas, rebotes defensivos – los Lakers pudieron finalmente sacar provecho de una defensa sólida y salir a correr y jugar con su estilo predilecto.

Así fue que se multiplicaron los triples de Lonzo Ball – cinco, máxima de su carrera – y que aparecieron los espacios para que Kyle Kuzma saque a relucir su infinita variedad de recursos ofensivos.

