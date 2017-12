Repasando la evolución en toda la cancha de Julius Randle

EL SEGUNDO – El desarrollo de Julius Randle continúa siendo una de las aristas más fascinantes de la temporada de los Lakers.

Ya en su cuarta temporada profesional, el talentoso ala-pivot suma cada vez más consistencia, consolidando regularmente la variedad de herramientas en su repertorio.

Luke Walton, quien pese a su buena pretemporada ha escogido utilizarlo desde la banca, le va dando cada vez más libertad y responsabilidad. El mejor ejemplo fue el miércoles ante los Golden State Warriors, cuando el texano se mantuvo en cancha sin descanso durante 21:22, un pasaje que fue desde mediados del tercer cuarto hasta los últimos segundos del tiempo suplementario.

La extrema metamorfosis de Randle el último verano hizo que esto fuera posible.

“Creo que (fue) el compromiso con lo que hizo esta última temporada baja”, opinó Walton. “El cambio en su cuerpo que tuvo. Es mucho más rápido, salta más alto, y puede hacerlo durante periodos de tiempo más largos ahora que lo que podía hacer el año pasado”.

La apuesta del entrenador de los Lakers por Randle como pivot suplente está pagando dividendos. Las tres mejores alineaciones del equipo esta temporada, en cuanto a diferencial positivo, tienen como punto en común al producto de Kentucky como el pivot nominal.

Por ejemplo, en 68 minutos junto a Jordan Clarkson, Corey Brewer, Josh Hart y Kyle Kuzma, los Lakers anotaron a razón de 106.7 puntos por cada 100 posesiones y permitieron 106.0, para una diferencia de +0.7.

Esos números crecen significativamente cuando comparte cancha con los titulares. En 52 minutos junto a Lonzo Ball, Kentavious Caldwell-Pope, Brandon Ingram y Kyle Kuzma, el equipo anotó 110.1 puntos por cada 100 posesiones y permitió 81.7, para un impresionante +28.4. Una alineación similar, con Clarkson en lugar de Kuzma y Randle aún como pivot tiene eficiencia neta de +18.0 en 24 minutos.

Esto ha llevado a Walton a sacarle minutos en los últimos partidos a Brook Lopez, sabiendo que Randle tiene el repertorio necesario de un pivot moderno en las alineaciones bajas que son cada vez más frecuentes en la NBA de hoy. Para poner en contexto, ambos jugadores ofrecen el mismo nivel de protección del canasto, ya que a los dos les disparan 58.6% en el aro, según NBA.com/Stats. La diferencia es la movilidad que ofrece Randle marcando en el perímetro antes jugadores más rápidos y ágiles.

Ante los Warriors, Randle brilló a la hora de intercambiar marcajes, luciéndose en jugadas fundamentales ante Stephen Curry y Kevin Durant en los instantes finales del cuarto periodo:

How about Julius Randle's defense when switched onto a couple of scoring champions in crunch time? pic.twitter.com/HiV0nW5bEu