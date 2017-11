Larry Nance, Jr. vence a los pronósticos y regresaría el lunes

EL SEGUNDO – Los Lakers volvieron al trabajo y lo hicieron con un refuerzo de lujo.

Larry Nance, Jr. estuvo presente en el entrenamiento del sábado y es muy probable que haga su regreso a la cancha el lunes por la noche ante los Clippers.

El ala-pivot, quien se lesionó el 2 de noviembre en Portland, volvería antes de tiempo de su fractura en el segundo metacarpo de su mano izquierdo. En su momento los plazos de recuperación eran de 4-6 semanas. Nance, Jr. volvería en apenas 25 días.

“Está perfecta”, dijo el producto de Wyoming sobre su mano. “Ya no le puede pasar nada”.

Nance, Jr. ya había avisado que su objetivo era vencer a los plazos, y dijo que intentó convencer al cuerpo técnico para regresar tras dos semanas y media. En su ausencia, el jugador pudo mantener en gran estado físico, aunque aclaró que necesitará uno o dos partidos para recuperar el ritmo deportivo.

Sea como sea, Luke Walton lo espera con los brazos abiertos.

“Creo que nuestros rebotes han bajado”, dijo el entrenador de los Lakers. “Es nuestra versatilidad en el puesto de ala-pivot con la que nos gusta jugar y su capacidad para defender múltiples posiciones”.

Larry Nance, Jr. entrenó sin restricciones esta mañana y espera estar de regreso para el juego del lunes. pic.twitter.com/mNIhPu6svT — Los Lakers (@LosLakers) November 25, 2017

Desde la lesión, Kyle Kuzma ingresó al quinteto titular con grandes resultados, promediando 18.1 puntos y 7.5 rebotes, disparando 47.1 por ciento de cancha y 38.8 por ciento en triples.

Nance, Jr. se mostró contento por el buen presente del novato.

“Kuz es mi (amigo)”, dijo Nance, Jr. “Ya sea que él sea titular, yo sea titular, no importa. No va a causar un problema. No voy a estar enojado por eso ni nada de eso. Es algo por lo que él está compitiendo y yo estoy compitiendo”.

El otro factor en la posición es Julius Randle. Desde el 3 de noviembre, el día después de la lesión de Nance, Jr., el ala-pivot promedia 13.0 puntos, 8.0 rebotes y 1.3 tapones, disparando 50.5 por ciento de cancha.

En los últimos partidos Walton lo había estado juntando con Brook Lopez, aunque el producto de Kentucky ha rendido en prácticamente todas las situaciones, según el entrenador.

“Julius ha sido fantástico sin importar con quién lo pongamos”, aseguró. “Creo que es importante que cuando él está en cancha que tengamos un poco de espacio para que pueda hacer lo que mejor hace”.

Pese a esto, Walton parece inclinarse por devolverle la titularidad a Nance, Jr., quien traía un comienzo de temporada envidiable. El jugador de tercer año promediaba 10.6 puntos, 7.5 rebotes y 1.4 robos antes de la lesión, liderando al equipo con un excelente 61.4 por ciento en tiros de cancha.