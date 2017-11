Randle-Nance-Kuzma: el letal trío interior de los Lakers

EL SEGUNDO – Luke Walton ha convertido una potencial distracción en una de las grandes fortalezas de los Lakers esta temporada.

En lugar de chocar por la escasez de minutos en la rotación de interiores, el triángulo formado por Julius Randle, Larry Nance, Jr. y Kyle Kuzma le está dando a los laguneros producción permanente en ambos lados de la cancha.

“Son fantásticos porque todos traen diferentes cosas a la mesa y todos están alentando a los otros”, confesó Walton. “Ese es el tipo de ambiente que queremos aquí. Muchas veces tienes competencia candente entre jugadores y luego están esperando que el otro se equivoque para tener la oportunidad. Ese no es el caso con el tipo de gente que ellos son. Incluso anoche estaba listo para meter a Larry por Kuz para cerrar el juego, y Kuz hizo un par de buenas jugadas, y mientras esperaba para ingresar Larry me dijo, ‘¿por qué no dejamos que Kuz cierre? Está encendido’. Eso me muestra que están apoyándose entre ellos y que están haciendo un gran trabajo en sus roles y aceptando su rol individualmente”.

Quizás la mayor decisión del entrenador de cara a esta temporada fue la de elegir a Nance, Jr. como complemento de Brook Lopez en el quinteto titular.

El producto de Wyoming ha respondido con creces, promediando 11.1 puntos, 7.9 rebotes y 1.6 robos en 23.7 minutos en cancha. Nance, Jr. además está disparando un excelente 60.4 por ciento de cancha.

“Para nuestra unidad titular, la manera que Larry está jugando, siendo sólido, dándonos posesiones extra, reconociendo coberturas defensivas, la estabilidad que nos da…encaja mejor con ese grupo de jugadores”, explicó.

Sin embargo, Randle ha brillado desde la banca. El ala-pivot lidera al equipo al disparar 63.3 por ciento en tiros de cancha, y promedia 11.4 puntos, 5.3 rebotes, 1.7 asistencias y un robo por juego en apenas 19.1 minutos.

“Ha sido un gran factor, y por eso es difícil, especialmente en el último cuarto, sacarlo del partido”, dijo Walton sobre Randle. “Larry y Kuz están jugando bien, Brook está jugando bien, pero su habilidad para defender bases, contenerlos y hacer que tomen tiros marcados, es un gran factor para que estemos haciendo algunas de las cosas que estamos haciendo defensivamente”.

Randle reconoció haber encontrado la forma de canalizar su caudal de energía al servicio del equipo.

“Mi foco es entrar al juego con una tremenda cantidad de energía y enfocarme en cómo mi energía afecta al juego. Eso me funciona”.

El tercer componente de la ecuación es Kuzma.

El novato es la gran sorpresa del comienzo de la temporada, y ya promedia más minutos que sus dos competidores directos. En 26.6 minutos por partido él promedia 14.0 puntos, 5.0 rebotes y 1.7 asistencias, disparando 53.3 por ciento de cancha y 35.7 por ciento en triples.

“Estamos entrando a sumar canastas”, dijo sobre el rol de una segunda unidad que lo tiene como protagonista. “Hacemos eso, jugamos defensa, y nos aprovechamos de los emparejamientos enfrentando a las otras segundas unidades”.

Su sociedad simbiótica con Randle está pagando dividendos. Los estilos de ambos se complementan a la perfección.

“Siento que lo ayudo mucho”, dijo Kuzma. “Los rivales no pueden (darme espacio), tienen que defender en la línea de tres puntos, y él está haciendo un gran trabajo este año de atacar el canasto y jugar para el equipo. Necesitamos que continúe haciendo eso”.

La división de minutos, por el momento, tiene a todos contentos.

“Somos altruistas de cierta forma”, agregó Kuzma. “Somos tres tipos que definitivamente pensamos que podemos ser titulares, pero a ninguno nos importa eso, solo queremos sumar victorias. Larry hace un gran trabajo al comenzar, y Ju y yo hacemos lo que hacemos desde la banca”.