Tras un sólido debut, Josh Hart busca un lugar en la rotación

LOS ÁNGELES – Josh Hart debutó en el momento justo.

Tras un breve paso por la Liga de Verano en Las Vegas y una distensión en el isquiotibial que retrasó su presencia en el campamento, el escolta finalmente hizo su presentación el miércoles en Ontario ante los Denver Nuggets.

El producto de Villanova destacó precisamente en medio de la gran falencia del equipo de Luke Walton: la defensa. Hart compitió en el canasto propio, aportándole al equipo comprensión de los esquemas defensivos y un nivel de intensidad superior al de varios de sus compañeros.

“Creo que lo hizo bien”, dijo Walton. “Apostó un par de veces en defensa y nos perjudicó, pero en general fue sólido, metió algunos tiros para nosotros. Es un joven duro, y es algo que necesitamos en nuestro equipo”.

Su producción ofensiva tampoco se quedó atrás, ya que en 19 minutos él se fue con nueve puntos en 4/7 de cancha, demostrando buena puntería en su tiro de media y larga distancia.

Hart agregó cuatro minutos y dos robos, además de una asistencia.

El oriundo de Silver Spring (Maryland) habló de su mentalidad defensiva.

“Me tomo la defensa de manera personal”, explicó. “Cuando alguien me anota, no me importa si fue una buena jugada o no. Me enfurece. No me gusta que me anoten, me lo tomo personal”.

Julius Randle fue uno de sus compañeros que quedó impresionado.

“Lució fantástico”, avisó. “Atacó, muy agresivo, muy equilibrado”.

Walton opinó que por el momento, el camino más claro hacia un puesto en la rotación para Hart es apegarse a sus fortalezas.

“Para mí, por ahora, creo que ha pasado mucho de su tiempo enfocado en la manera que defiende, y en meter triples”, dijo. “Tiene más en su juego, y obviamente cuando crezca tendrá más libertad, pero por ahora, ese jugador de 3-y-D es algo en lo que realmente puede enfocarse, antes de las prácticas, y después de las prácticas”.

El propio Hart cree estar a la altura del reto.

“Creo que físicamente estoy un poquito más maduro”, aseguró. “Especialmente de la manera que soy un defensor físico, creo que eso influye en mi rol un poco”.

Los Lakers lo seleccionaron sobre el final de la primera ronda del Draft de 2017 tras enamorarse de su madurez, espíritu competitivo, y reputación defensiva.

Con el equipo sufriendo para frenar a sus rivales en el comienzo de la pretemporada, Hart podría subir rápidamente en la consideración del entrenador.