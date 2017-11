Sorprende Kyle Kuzma con su versatilidad ofensiva

EL SEGUNDO – Kyle Kuzma tuvo una presentación soñada, pero no digan que no se los había avisado previamente.

El producto de Utah mostró varios chispazos de su talento durante la Liga de Verano en Las Vegas, y su producción el sábado por la noche empieza a convencer a muchos de que eso no fue simplemente un espejismo.

El delantero sacó a relucir un arsenal profundo y completo en ofensiva, que parte de la base de poder desenvolverse tanto de alero como de ala-pivot, en transición y media cancha. Por lo hecho hasta ahora, Kuzma amenaza con ganarse un lugar en la rotación de Luke Walton gracias a su capacidad natural para anotar en virtualmente cualquier situación.

El entrenador de los Lakers avisó que por el momento la prioridad para subir el balón la tienen los jugadores perimetrales, pero él podría cambiar de opinión rápidamente si Kuzma demuestra ser capaz de hacer cosas como estas de forma consistente:

El jugador captura el rebote y sale despedido, buscando darle arranque a la posesión ofensiva del equipo. La defensa rival, desarmada y a contrapié, le ofrece el hueco perfecto y el oriundo de Flint (Michigan) lo aprovecha. Vale mencionar también su destreza con los pies para girar hacia la derecha, la que en teoría es su mano hábil.

Sin embargo, Kuzma ya muestra a los 22 años la habilidad de definir con ambas manos. Mírenlo aquí, definiendo con un vistozo gancho, un tiro de alto grado de dificultad que hasta hace parecer fácil:

Sus dotes en el contragolpe se vieron claramente en Las Vegas, donde se convirtió en el blanco favorito de Lonzo Ball.

Kuzma es el interno híbrido ideal en una ofensiva de alto voltaje, ya que sus pasos largos y fluidos le permiten vencer a su marca en velocidad y ofrecerse como opción de pase.

En esta jugada en particular, Jordan Clarkson lo encuentra entrando por el lado débil y solo tuvo que construirle un puente preciso para la volcada:

Walton también hizo hincapié sobre su alto coeficiente de baloncesto, esa inteligencia innata para saber hacia donde dirigirse en la cancha.

“Quedé más sorprendido en la Liga de Verano”, opinó el entrenador de Lakers. “Ahora he estado cerca suyo lo suficiente como para ser un creyente. No es solo un tirador candente, es un competidor que encuentra maneras de hacer el trabajo. Lo que hizo (ante Timberwolves) no es algo con lo que podemos contar cada noche, pero hizo algunas jugadas espectaculares. Tiene una gran sensibilidad por el juego. Sabe cuando cortar…tuvo algunas jugadas en las que cortó y no recibió la bola, pero hizo que toda la defensa colapsara. (Zubac) tuvo una volcada en una de esas, y creo que Tyler (Ennis) tuvo un tiro en suspensión en otra. Tiene buena sensibilidad por el juego, y la tendencia de hacer jugadas”.

Las veces que sí recibe el balón, Kuzma demostró ser rápido a la hora de encontrar el ángulo correcto y definir, a veces con finiquitos de lujo:

La frutilla del postre es su tiro exterior, algo que no mostró con gran puntería en sus tres años en Utah, pero que sacó a relucir de gran forma en la Liga de Verano.

Kuzma tiene la mecánica correcta para ser un gran francotirador en su posición, y la coordinación necesaria para disparar con los pies plantados o en movimiento. En contragolpe, esa habilidad es siempre útil:

Una de las claves aquí es entender que fue solo un partido en su primera semana de campamento de entrenamientos en la NBA. Sin embargo, su ficha (9/12 en tiros de cancha) ilusiona, ya que es una extensión de lo que hizo en Las Vegas. Jugando así, algunos de sus compañeros se verán damnificados y empezarán a perder minutos.

Andrew Bogut, otro alumno de Utah, ya se declaró entre sus fanáticos.

“Va a sorprender a mucha gente”, avisó el australiano. “Va a ser un muy buen jugador. Tuvo un buen juego (el sábado), su cuerpo está casi listo para la NBA, es muy largo, muy inteligente, sabe definir con ambas manos, y dispara con buen porcentaje en triples. Creo que será uno de los robos del draft”.