深度热火系列片：韦德和哈斯勒姆
by Shuaihu Zhong
Posted: Apr 20, 2018
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2017-18赛季深度热火
第一集
第二集
第三集
未完待续
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深度热火，China
20180424 埃瑞克‧里德采访德怀恩‧韦德
2018年4月24日比赛过后，埃瑞克里德和韦德进行了一对一的采访，韦德说他目前还不确定下个赛季是否要继续打球，他认为有很多事情需要好好考虑，他会为他自己以及家人做出做好的决定。
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20180424 埃瑞克‧里德采访德怀恩‧韦德
2018年4月24日比赛过后，埃瑞克里德和韦德进行了一对一的采访，韦德说他目前还不确定下个赛季是否要继续打球，他认为有很多事情需要好好考虑，他会为他自己以及家人做出做好的决定。
Apr 25, 2018 | 02:53
20180424 赛后采访：埃瑞克‧斯波尔斯特拉
2018年4月24日比赛过后，斯波接受采访时先恭喜了76人队晋级到下一个阶段，同时也提到韦德回来这几个月和队友间的相处，他说韦德这样谦虚的个性是难能可贵的。
Apr 25, 2018 | 03:36
20180424 赛后采访：德怀恩‧韦德
2018年4月24日比赛过后，韦德接受媒体采访时肯定了对手76人队的表现。对于可以回到热火队，韦德说他很感谢，他也从队友们的身上看到了热火队未来的希望。
Apr 25, 2018 | 02:00
20180423 训练采访：詹姆斯‧约翰逊
2018年4月23日训练过后，詹姆斯约翰逊接受采访时说比赛的第四节在心态上的调适是很重要的。而目前他们也没有退路了，他们会努力从目前的困境中挣脱。
Apr 23, 2018 | 01:44
20180423 训练采访：德怀恩‧韦德
2018年4月23日，韦德在训练后的采访中提到他们还有一次机会去修正之前的失误，不论是在迈阿密还是费城，他们都会努力去改变那些让他们无法致胜的因素。
Apr 23, 2018 | 01:34
20180423 训练采访：约什‧理查德森
2018年4月23日训练过后，理查德森接受采访时说他感觉还不错，也做了很多治疗。他希望明天的比赛他能尽所能的去展现。
Apr 23, 2018 | 01:02
20180421 赛后采访：德怀恩‧韦德
2018年4月21日比赛过后，韦德接受采访时表示，对于第五场比赛他们必须要有更成熟的心智去应付这场比赛，不能轻易放弃。
Apr 22, 2018 | 02:03
20180421 赛后采访：埃瑞克‧斯波尔斯特拉
2018年4月21日比赛过后，斯波接受采访时说他们必须要专注于让球员之间可以更团结一致。“我们要做好准备去赢得一场比赛的胜利，一场就好。“
Apr 22, 2018 | 01:17
20180421 赛后采访：戈兰‧德拉季奇
2018年4月21日比赛过后，德拉季奇接受采访时说他们仍然有机会，对于今天这场比赛的结果不会感到过度遗憾；他们会让自己够进步，并为下一场比赛作好准备。
Apr 22, 2018 | 01:15
20180420 训练采访：埃瑞克·斯波尔斯特拉
2018年4月20日训练过后，哈桑接受采访时说大家过高的犯规次数是个需要解决的问题；而76人是个擅长展现身体条件的球队，因此比赛的过程是很有竞争性的。
Apr 21, 2018 | 01:19
20180420 训练采访：戈兰·德拉季奇
2018年4月20日训练过后，德拉季奇接受采访时表示目前最重要的事情是大家要要达成共识，加强队友之间的沟通。
Apr 21, 2018 | 01:10
20180420 训练采访：哈桑·怀特赛德
2018年4月20日训练过后，哈桑接受采访时说大家过高的犯规次数是个需要解决的问题；而76人是个擅长展现身体条件的球队，因此比赛的过程是很有竞争性的。
Apr 21, 2018 | 01:05
20180419 赛后采访：埃瑞克‧斯波尔斯特拉
2018年4月19日比赛过后，斯波接受采访时提到恩比德是个很厉害的球员，他的回归对热火来说会是个很棒的挑战。
Apr 20, 2018 | 01:57
20180419 赛后采访：德怀恩‧韦德
2018年4月19日比赛过后，韦德接受采访时肯定了76人队的表现；他也提到为了下一场比赛，他们会更努力的练习，并与队友们互相帮助，让彼此都能更进步。
Apr 20, 2018 | 01:09
20180416 赛后采访：埃里克・里德
2018年4月16日比赛过后，热火比赛评论员里德接受采访时提到了韦德的表现以及对于这几场比赛的想法。
Apr 17, 2018 | 02:15
20180416 赛后采访
2018年4月16日比赛过后，教练以及球员们接受采访。
Apr 17, 2018 | 00:58
20180415 训练采访：戈兰‧德拉季奇
2018年4月15日训练过后，德拉季奇接受采访时说目前训练的重点是要让大家展现更多身体的协调性，并试着在比赛的过程中更主动去反击。
Apr 16, 2018 | 01:21
20180415 训练采访：詹姆斯‧约翰逊
2018年4月15日训练过后，詹姆斯约翰逊接受采访时说上一场比赛大家一开始的表现是很不错的，他们不该因为对手开始接连得分而乱了阵脚。为了要在比赛的过程中有更好的防守，他们应该要好好的去了解自己。
Apr 16, 2018 | 01:07
20180415 训练采访：埃瑞克‧斯波尔斯特拉
2018年4月15日训练过后，斯波接受采访时说目前只是第一场比赛，他们还是会继续尝试不同的阵容安排。季后赛要赢球不是那么容易的，不论热火队还是76人队都是很棒的球队，他们必须要找到方法去克服对手的优势。
Apr 16, 2018 | 01:55
20180414 赛后采访：埃瑞克‧斯波尔斯特拉
2018年4月14日比赛过后，斯波接受采访时肯定了76人队的表现，但他相信下一场比赛情况会不一样的。
Apr 15, 2018 | 01:23
20180414 赛后采访：德怀恩‧韦德
2018年4月14日比赛过后，韦德接受采访时说他们会从这场比赛记取教训，并重新回顾比赛去找出他们的不足。但他也肯定了76人是个投篮能力令人印象深刻的球队。
Apr 15, 2018 | 01:16
20180414 赛后采访：凯利‧奥利尼克
2018年4月14日比赛过后，奥利尼克接受采访时说对手在第三节开始的表现像是如虎添翼，因此他们虽然努力的想要娶弥补些什么，还是为时已晚。
Apr 15, 2018 | 01:21
20180413 训练采访：约什‧理查德森
2018年4月13日训练过后，理查德森接受采访时说接下来会有很好的一系列比赛，因为他们和76人队都有很棒的球员；至于76人在赛季缔造的16连胜纪录，理查德森说不用去担心这个，他们只要把重点放在自己做了多少准备即可。
Apr 13, 2018 | 01:22
20180413 训练采访：詹姆斯‧约翰逊
2018年4月13日训练过后，詹姆斯约翰逊接受采访时说球队里有很多很棒的球员，他们也都很习惯和不同的队友搭配；这几天的练习很有帮助，他们不会让这样的努力白费的。
Apr 13, 2018 | 01:14
20180412 训练采访：德怀恩‧韦德
2018年4月12日训练过后，韦德接受采访时说接下来的季后赛谁展现出更多的求胜意志，便会有更大的机会拿下胜利。虽然现在大家心情上还是有些不安，但他们还有些时间可以做足准备。
Apr 13, 2018 | 01:59
20180412 训练采访：埃瑞克‧斯波尔斯特拉
2018年4月12日训练过后，斯波接受采访时说76人队在常规赛展现出了绝佳的韧性，之后的比赛会是非常有竞争性的。
Apr 13, 2018 | 01:27
球星说鞋：凯利‧奥利尼克
奥利尼克在节目中与大家聊聊他职业生涯的里的球鞋
Apr 12, 2018 | 02:09
球星说鞋：巴姆·阿德巴约
阿德巴约在节目中与大家聊聊他职业生涯的里的球鞋
Apr 12, 2018 | 02:20
20180411 赛后采访：德怀恩‧韦德
2018年4月11日比赛过后，韦德接受采访时肯定了队友温斯洛以及艾灵顿的表现。
Apr 12, 2018 | 01:22
20180411 赛后采访：埃瑞克‧斯波尔斯特拉
2018年4月11日比赛过后，斯波说前几场比赛的不顺利让球员们增加了更多的自信以及抗压性。常规赛告一段落了，他们即将要迈向下一个阶段。
Apr 12, 2018 | 01:23